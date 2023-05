Premier spotkał się z amerykańskim pisarzem. "Napisał historię pandemii zanim się wydarzyła"

Po rozmowie Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie i napisał kilka ciepłych słów na temat twórczości Taleba.

Morawiecki: Pandemia Czarnym Łabędziem

Zdaniem szefa polskiego rządu Nassim Taleb napisał historię "pandemii" koronawirusa zanim do niej doszło. Morawiecki nawiązał do bestsellerowej pozycji Amerykanina zatytułowanej "Czarny Łabędź".

"Miałem okazję poznać dziś osobiście jednego z najbardziej wpływowych i niekonwencjonalnych myślicieli na świecie. W 2007 roku Taleb wydał swoją najsłynniejszą książkę pt. 'Czarny Łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń'. A później, rok po roku historia potwierdzała jego spostrzeżenia" – ocenił premier.

Premier: Czasy radykalnej niepewności

"Żyjemy w świecie radykalnej niepewności. Historia nigdy się nie kończy i ciągle nas zaskakuje. A jednak – twierdzi Taleb – wyroki losu nie są absolutne. Nie możemy przewidzieć przyszłości, ale możemy się na nią przygotować. Zbudować państwo, które jest 'antykruche' – nie tylko odporne na wstrząsy, ale wychodzące z kryzysu wzmocnione" – dodał, przywołując drugą ważną książkę "Antykruchość".

Premier ocenił, że pomimo koronawirusa, a następnie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Polska staje się coraz silniejsza.

"O tym, że pandemia jest Czarnym Łabędziem mówiłem już w pierwszych tygodniach po pojawieniu się koronawirusa. Potem przyszedł kryzys i agresja Rosji na Ukrainę – już nie jeden, ale klucz Czarnych Łabędzi. A mimo to Polska staje się silniejsza. Bo od początku działaliśmy wedle zasady: prepare for the worst, hope for the best – Nassim Taleb podpisałby się pod nią obiema rękami. Nassim Nicholas Taleb dziękuję za świetną rozmowę, a Państwu polecam jego książki. Mądre i napisane prostym, zrozumiałym językiem" – podsumował Mateusz Morawiecki.

Książka Taleba

Książka Nassima Nicholasa Taleba analizuje zjawisko Czarnych Łabędzi: niespodziewanych wydarzeń, które spadają na nas nagle i odciskają ogromne piętno na naszym życiu. Wydarzenia te całkowicie zmieniają podstawy naszego życia. Ich wpływ na los świata jest ogromny, ale są według autora niemożliwe do przewidzenia, dopiero po ich wystąpieniu staramy się je zracjonalizować.

