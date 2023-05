Kaczyński: Poprzednie rządy to zmarnowanych 8 lat

W sobotę o godzinie 11.00 rozpoczęła się konwencja "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości". W rozłożonym na dwa dni wydarzeniu weźmie udział prezes Jarosław Kaczyński i czołowi politycy partii. Konwencja została podzielona na kilkanaście paneli tematycznych. Oprócz polityków PiS pojawią się zaproszeni goście, którzy będą uczestniczyć w poszczególnych dyskusjach. Przedstawione zostaną postulaty programowe.

Naprawa demokracji

Jako pierwszy głos zabrał Jarosław Kaczyński. Polityk podkreślał, jego ugrupowanie w dużym stopniu zrealizowało swoje wyborcze obietnice z 2015 i 2019 roku, choć przyznał też, że "nie wszystko zostało wykonane". Kaczyński stwierdził, że rządy Zjednoczonej Prawicy doprowadziły do "naprawy demokracji".

– My doprowadziliśmy, użyję tutaj słów łagodnych, do naprawy naszej demokracji, bo demokracja to rządy narodu, obywateli, kiedyś zawsze używało się określenia „rządy ludu”. Otóż ich istotą jest wyłanianie władzy w procesie wyborczym, który ma charakter konkurencyjny – powiedział.

Prezes PiS wskazał, że jego partia chce dalej umacniać w Polsce demokrację "i na poziomie samorządów i oczywiście całego państwa". – Nie chcemy manipulacji. Manipulacji mamy dosyć, manipulacja była w komunizmie i także po 1989 roku – mówił.

Polityk podkreślał, że Polska musi być silna w każdym aspekcie swojej państwowości.

– Polska musi być silna gospodarczo, militarnie, duchowo i moralnie. Rozbudowujemy armię, która staje się coraz bardziej silna. Ostatnie lata pokazały, że Polacy siły duchowej mają bardzo wiele. To jest fundament, na którym możemy się opierać – stwierdził.

Kaczyński: Musimy wygrać

Szef PiS powiedział, że partia musi wygrać jesienne wybory, a kluczem do sukcesu jest ciężka praca. "Druga strona", jak określił Kaczyński opozycję, ma dużą przewagę w mediach, "dlatego musimy przekonywać innych". Podkreślił, że trwająca konwencja przyniesie pełny program na następne lata.

– Będziemy dążyć do tego, aby Polska była coraz bardziej bogatsza – powiedział Kaczyński i nawiązał do rządów poprzedników. Czasy PO-PSL określił jako "zmarnowanych 8 lat".

– Jeżeli składa się obietnice, a nie zamierza się ich zrealizować to jest to manipulacja. My realizujemy nasze obietnice wyborcze. Nie zgadzamy się na manipulacje polityczne. Poprzednie rządy to wielkie straty dla narodu i zmarnowanych 8 lat. Nasz rząd nie zmarnował tych dwóch kadencji i musimy walczyć o kolejne – powiedział.

Propozycje programowe

Kaczyński zapewnił, że już jutro pojawią się pierwsze propozycje programowe, z którymi Prawo i Sprawiedliwość ruszy do jesiennych wyborów. Mają być one efektem dyskusji nie tylko z ekspertami, ale także ze "zwykłymi Polakami".

– Mam nadzieję że to nasze dzisiejsze spotkanie będzie z jednej strony etapem tej dyskusji, ale wierzę także, że jutro podsumowując je, będę mógł już powiedzieć kilka konkretów, które z pewnością wejdą do tego programu – powiedział.

– Będziemy krok po kroku zbliżać się do tego momentu, w którym pokażemy program pełny. Pokażemy program na następne lata, program postępu, program szybkiego zbliżania się do bogatych państw Europy – dodał prezes PiS.

