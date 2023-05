Gen. Hodges wyjaśnił, czego Ukraina potrzebuje, by już w tym roku pokonać Rosję

Jak uważa były dowódca Armii Stanów Zjednoczonych w Europie Ben Hodges, wojna na Ukrainie może zakończyć się w tym roku, a Rosja może zostać pokonana. W tym celu Zachód musi dać Ukraińcom broń, której potrzebują do zwycięstwa.

"Brak jasności co do naszego celu, zwłaszcza w Białym Domu, uniemożliwia skuteczne działania. Jeśli po prostu zdecydujemy, że chcemy zwycięstwa Ukraińców i będziemy działać zgodnie z tym, Rosja zostanie pokonana i wydalona z terytorium Ukrainy” – napisał emerytowany generał w swoim felietonie dla "The Telegraph".

ATACMS

Według Hodgesa, bronią, która da zwycięstwo Ukrainie jest przede wszystkim wojskowy taktyczny system rakietowy ATACMS. Jednak Stany Zjednoczone konsekwentnie odmawiają przekazania go Kijowowi.

"W tej chwili ukraińskie Himarsy są uzbrojone w system wyrzutni salw rakietowych (GMLRS), który może atakować cele w odległości do 90 km. ATACMS może osiągnąć 300 km (...) ATACMS zmienią bieg wojny, poddając ostrzałowi każdy centymetr kwadratowy okupowanego terytorium Ukrainy, w tym cały Krym" – stwierdził wojskowy.

Zaznaczył przy tym, że Ukraina powinna otrzymać również "bomby naziemne małego kalibru”.

"Półwysep Krymski jest kluczowym obszarem tej wojny; Bachmut jest stosunkowo mało znaczący. W czasie gdy Rosja okupuje Krym, Putin kontroluje Morze Azowskie i zagraża Odessie. Baza morska w Sewastopolu na południowym wybrzeżu Krymu jest kwaterą główną rosyjskiej Floty Czarnomorskiej i pozwala Moskwie kontrolować dostęp Ukrainy do światowych oceanów i szlaków morskich" – wyjaśnił Hodges.

Jak wskazuje wojskowy, Krym jest także ważnym szlakiem logistycznym dla sił Putina na południu kraju, gdyż na półwysep może płynąć amunicja, sprzęt i posiłki przez most Kerczeński, a następnie na linię frontu.

"Świat, w którym Rosja nadal utrzymuje Krym, jest porażką dla Ukrainy: kraj ten nie będzie w stanie odbudować swoich granic, jeśli będzie okrążony. Będzie to miało konsekwencje dla wszystkich w Europie, ponieważ miliony uchodźców nie będą mogły wrócić do domu, jeśli Ukraina nie będzie mogła się odbudować” – wyjaśnił Hodges.

Czytaj też:

"To zmieni wszystko". Gen. Hodges wskazuje co zdecyduje o wyniku wojnyCzytaj też:

"Ukraina wyzwoli Krym do końca sierpnia". Gen. Hodges podał dwa warunki