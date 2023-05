"To nie jest sprawa priorytetowa". Ukraina zbyt wcześnie ogłosiła sukces?

Jak donosi Bloomberg, kraje deklarujące wsparcie dla Ukrainy traktują priorytetowo szkolenie pilotów i będą musiały rozważyć koszty oraz wszelkie potencjalne luki w zabezpieczeniach, zanim zdecydują, czy faktycznie wysłać na Ukrainę myśliwce.

Szkolenie priorytetem

Obecnie do koalicji na rzecz szkolenia ukraińskich pilotów dołączyły cztery kraje – Wielka Brytania, Dania, Holandia i Belgia. Ale, jak podaje publikacja, tylko Dania i Holandia mogą faktycznie wysłać samoloty, aby pomóc Ukrainie odpierać rosyjskie ataki. Wielka Brytania nie ma F-16. Belgia dała jasno do zrozumienia, że żywotność wielu z jej 53 samolotów dobiega końca, a reszta będzie potrzebna do jej własnych misji.

Ministrowie obrony z USA, Europy i innych krajów wspierających Ukrainę prawdopodobnie omówią szkolenie pilotów F-16 podczas wirtualnego spotkania w czwartek.

– W najbliższym czasie będzie można rozważyć możliwość dostaw F-16 na Ukrainę – powiedziała rzeczniczka ministerstwa obrony Holandii, dodając, że "nie jest to sprawa priorytetowa”. Według niej, priorytetem jest dopracowanie szczegółów planu treningowego, który powinien zostać ukończony w najbliższych tygodniach.

Według przedstawiciela duńskiego Ministerstwa Obrony pytanie, czy Dania wyśle swoje samoloty na Ukrainę pozostaje otwarte. Dodał, że należy przedyskutować kwestię, czy kraj stać na przekazanie samolotów.

Brak oficjalnej decyzji

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan powiedział w weekend, że w nadchodzących miesiącach USA będą współpracować z sojusznikami, aby ustalić, kiedy i komu zostaną przekazane samoloty. Najbardziej prawdopodobnym obecnie scenariuszem jest to, że USA nie wyślą F-16 na Ukrainę, ale zamiast tego będą polegać na ich dostawach z innych krajów.

Jak pisze Bloomberg, żaden kraj nie zobowiązał się jeszcze oficjalnie do dostarczenia Ukrainie samolotów F-16.

Turcja i Grecja mają ponad 400 tych myśliwców, ale raczej nie wyślą ich na Ukrainę. Grecja potrzebuje samolotów ze względu na trwający impas z Turcją, podczas gdy ta ostatnia potrzebuje maszyn do walki z kurdyjskimi grupami separatystycznymi w kraju i za granicą w Syrii i Iraku.

Na początku tego tygodnia ministrowie z Holandii i Danii powiedzieli w Brukseli, że spodziewają się, że inne kraje wkrótce dołączą do koalicji w celu szkolenia pilotów. Portugalia jest gotowa pomóc w szkoleniu pilotów, ale kwestia dostarczenia F-16 nie jest omawiana, ponieważ ich liczba w kraju jest ograniczona.

