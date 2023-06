Tusk: Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji

"Zgodnie z obietnicą, wspólnie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosiliśmy Koalicję Obywatelską, Konfederację, Prawo i Sprawiedliwość oraz Lewicę na konsultacje pierwszego wspólnego projektu ustawy Trzeciej Drogi: »Przyszłość plus«" – poinformował w piątek na portalu społecznościowym Twitter Szymon Hołownia.

"Celem Trzeciej Drogi jest wprowadzenie do polskiej polityki nowych wartości, takich jak rozmowa o konstruktywnych propozycjach na przyszłość. »Przyszłość plus« to propozycja zwiększenia wydatków na edukację do 6 proc. PKB. Zamiast rozrzucać pieniądze pod wybory, zgódźmy się ponad podziałami, by zainwestować je w naszą przyszłość. Przyszłość nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Jest nasza wspólna" – tłumaczył lider Polski 2050.

Jak przekazał były kandydat na prezydenta, konsultacje odbędą się w najbliższy poniedziałek, 12 czerwca o godz. 14:30 w biurze jego formacji politycznej.

Tusk mocno komentuje

"Z PiS konsultować możemy warunki ich kapitulacji. O przyszłości rozmawiać będziemy w gronie patriotów" – skomentował przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Na wpis szefa PO zareagowali politycy partii rządzącej. "Retoryka wojenna, ale nie strasz pan, nie strasz, bo jak na razie, to wasz marsz wywołał jedynie częściowy odpływ fanów Hołowni do fanów PO na Facebooku i to by było na tyle..." – ocenił wicemarszałek Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk.

"Pytacie w listach czy to prawda, że Platforma nic nie rozumie z demokracji. To prawda. Temu tutaj jej przedstawicielowi wydaje się na przykład, że jest wodzem najeźdźczej armii, atakującej sąsiedni kraj. Otóż o tym, kto sprawuje władzę w Polsce decydują obywatele. W wyborach" – stwierdził poseł PiS Radosław Fogiel.

