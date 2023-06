Mastalerek zwrócił się do Kaczyńskiego: Niech pan nie da sobie tego wmówić

Mastalerek był gościem RMF FM, gdzie ocenił, że PiS jest obecnie w defensywie. –PiS przespał kilka ważnych momentów, przede wszystkim nie zareagował w żaden sposób na marsz 4 czerwca– stwierdził w rozmowie z Robertem Mazurkiem.

Jego zdaniem rządzący mogli lepiej przygotować się na ofensywę PO. –Dało się to zrobić, jeżeli sztab działa od grudnia, jak słyszę, i nie wymyślił przez te wszystkie miesiące i nie usłyszał, że Donald Tusk od dwóch miesięcy krzyczy, że będzie szedł w marszu i nie miał żadnej kontrpropozycji, to znaczy że przespał – mówił.

PO dogoni PiS?

– Niedługo Donald Tusk zbliży się albo już się zbliżył do wyniku Rafała Trzaskowskiego z wyborów 2020 roku – stwierdził Marcin Mastalerek w dalszej części rozmowy.

Jednocześnie nie krył zdziwienia tryumfalnymi nastrojami, jaki zapanowały w PO. – Jak widzę ludzi, którzy zakładają sobie takie czapeczki, które się nosi na urodzinach, gdzie są te takie dmuchane, dojechaliśmy do 30 proc., dzielimy już skórę na niedźwiedziu, ja będę premierem, ty będziesz marszałkiem, tamten będzie ministrem, to się zastanawiam, czy coś ze mną jest nie tak, czy z takimi ludźmi, bo jest 4 miesiące do wyborów, PiS jest w defensywie i powinien sobie jasno powiedzieć: tak, popełniliśmy błędy, ciężko to się w PiS-ie mówi – mówił dalej.

Mastalerek ma radę dla Kaczyńskiego

Mastalerek zwrócił się też bezpośrednio do Kaczyńskiego. – Panie prezesie, źle idzie, ale jeszcze 4 miesiące. Spokojnie, możecie wszystko zaplanować, przeprowadzić. Potrzeba dużo wiary w sukces, prostego planu i nie przejmować się, ale najważniejsze, niech pan nie daje sobie wmówić, że wszystko jest w porządku – mówił doradca prezydenta.

Jego zdaniem PiS nadal może wygrać wybory, jeżeli tematem kampanii uczyni kwestie bezpieczeństwa. – Tym tematem jest tylko i wyłącznie bezpieczeństwo. Dziś PiS może wygrać te wybory przy sytuacji przy naszej granicy, przy wojnie, tylko i wyłącznie tematem bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze i trzeba po prostu przekonać Polaków, że my jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa, a druga strona nie – kontynuował.

