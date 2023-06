Jaki do Reyndersa: Wybory są nieuczciwe, bo nie wygrali wasi

W poniedziałek w Strasburgu odbyła się się pilna debata komisji ds. wolności obywatelskich w związku z łamaniem praworządności w Polsce. – Sytuacja w zakresie praworządności w Polsce nadal jest bardzo problematyczna – mówił podczas posiedzenia unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Jaki odpowiada na ataki Reyndersa. Padły mocne słowa

W reakcji na wypowiedzi unijnego komisarza głos zabrał m.in. europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki. – Ta formuła jest przezabawna, bo państwo zadajecie pytanie do komisarza Reyndersa, jakby on był jakimś uczciwym i obiektywnym sędzią w tych sprawach, a przecież on jest wybrany z waszej większości, z rekomendacji z waszych formacji i do tej pory to co opowiada to (to samo - red.) co wy – zgadza się, mówi: "Tak, tak, oczywiście w Polsce jest źle, tylko we Francji i Niemczech jest wzorowo – komentował polityk.

– Poziom tych wszystkich kłamstw, które tutaj padły jest taki, że pół godziny nie starczyłoby, żeby to prostować – tłumaczył dalej Jaki, wymieniając fałszywe oskarżenia pod adresem Polski, w tym wątpliwości dotyczące jesiennych wyborów parlamentarnych. – Mówicie, że będziecie sprawdzać czy wybory w ogóle będą uczciwe i pan komisarz sobie pozwolił na taką uwagę, że wybory prezydenckie były nieuczciwe. No ciekawe jak to udowodni – podkreślił europoseł.

–Ja wiem na czym polegała ta nieuczciwość, że nie wygrali ci co trzeba, a jak wygrają ci wasi, a to wtedy będą uczciwe – dodał Jaki.

"Czy tylko przeciwko Polsce zawsze?"

– Jak wszyscy wiemy, pan komisarz jest znany z tego, że jest zaangażowany politycznie w to, żeby użyć swoich wpływów, żeby zmienić rząd w Polsce – co jest nielegalne, przypomnę. Wierzę, że przyjdzie czas, że zostaną za to ludzie osądzeni. Ci, którzy biorą w tym udział – mówił dalej polityk Suwerennej Polski.

Następnie Jaki zaapelował do unijnego komisarza, aby ten wskazał swoje działania przeciwko Rosji.

– Jakby pan komisarz był uprzejmy wymienić trzy sprawy przed wojną na Ukrainie, w których pan komisarz się zaangażował przeciwko Rosji. Czy tylko przeciwko Polsce zawsze? – podkreślił europoseł.

