Tusk: Politycy PiS różnią się od komunistów tylko jednym

– Musimy pomóc wszystkim Polkom i Polakom otworzyć szerzej oczy. To nie jest tak, że ci wszyscy, którzy głosowali na dzisiaj rządzących, głosowali na PiS, że oni są obojętni na zło, które się dzieje – mówił podczas spotkania z mieszkańcami Kłodzka lider PO Donald Tusk.

– Oni się po prostu nauczyli, ale powiem wam szczerze, jak wróciłem dwa lata temu do Polski, to widziałem też po naszej stronie wielu ludzi (...) którzy też zamykali oczy, odwracali się tyłem, do tego, co się działo, co było tak oczywiste, bali się nazwać to zło po imieniu – dodał były premier.

PiS jak komuniści? Mocne słowa Tuska

– Nie wierzę w to, żebyście wszyscy chcieli Polski, gdzie władza w każdej sprawie kłamie i ma tak naprawdę swoich wyborców bardzo często za ludzi nierozgarniętych, bo jeśli ja patrzę dzisiaj czy wczoraj w TVP Info, w tej pisowskiej telewizji taki duży napis: w Polsce z tygodnia na tydzień wszystko tanieje (...) już nie trzeba mieć jakoś szeroko otwartych oczu, wystarczy chodzić codziennie do sklepu, żeby wiedzieć, jak bezczelne to kłamstwo i że właściwie to jest plucie ludziom w twarz – podkreślił dalej Tusk.

– Oni (politycy PiS - red.) tak naprawdę różnią się od komunistów, od PZPR-u tylko jednym, mechanizm jest identycznie ten sam, kryteria są identycznie te same, oni po prostu dużo więcej chapią, to jest nieporównywalnie więcej, niż robili to ci aktywiści PZPR-u wtedy w czasach nomenklatury – stwierdził były premier.

– Nomenklatura pisowska jest bez porównania bardziej bolszewicka niż to, co pamiętamy z lat 70., 80. – dodał polityk, zwracając się do uczestników spotkania.

Tusk skomentował także zmianę na stanowisku szefa sztabu wyborczego PiS-u, którym pokieruje europoseł Joachim Brudziński. – Tu tak naprawdę do śmiechu jest coraz mniej. Szefem kampanii został pan, który kiedyś coś mówił, pamiętacie, o komunistach i złodziejach. Muszę powiedzieć że osiem lat rządzą złodzieje, nikt się w Polsce już nie śmieje. Tu nie ma naprawdę żadnego powodu do śmiechu i radości – mówił lider PO.

