Tusk zachwycony najnowszym sondażem: Fala ruszyła

Z sondażu CBOS wynika, że na Zjednoczoną prawicę (PiS, Suwerenną Polskę oraz Partię Republikańską) chce głosować 33 proc. wyborców. Tyle samo było w badaniu pracowni z maja. Na drugim miejscu tradycyjnie już uplasowała się Koalicja Obywatelska, którą popiera 27 proc. respondentów. Partia Donalda Tuska notuje największy wzrost poparcia w zestawieniu. Na KO chce głosować o 4 pkt. proc. więcej niż w maju.

Tusk: Fala ruszyła, olbrzym się obudził

Donald Tusk nie kryje zadowolenia z wyników badań CBOS. – Wspomniałem o sondażu w CBOS w rządowej instytucji, która zawsze dawała mizerne wyniki opozycji. W tym nieszczęsnym CBOS-ie trzeci miesiąc z rzędu mamy skok o 4 pkt proc. Od kwietnia prawie 12 proc. Mamy więc powód do satysfakcji– mówił podczas posiedzenia klubu PO we Wrocławiu.

twitter

– W ciągu dwóch lat osiągnęliśmy skok o 16 pkt proc. Mamy też to bardzo ważne poczucie w polityce, że mimo że jesteśmy w opozycji, mimo że to już trwa osiem lat, nagle odzyskaliśmy poczucie sprawczości. I ludzie też to doceniają – mówił Donald Tusk.

– To nie jest tylko kwestia nadziei i wary, to nie jest tylko to poczucie, że fala ruszyła, czy jak mówimy, że olbrzym się obudził, ale to jest też taka narastająca świadomość w Polsce, że my nawet w opozycji potrafimy być sprawczy. I że naprawdę znajdujemy i próbujemy wszędzie, gdzie tylko się da, znajdywać praktyczne rozwiązania dla ludzkich problemów – kontynuował lider PO.

Czarzasty ostrzega: Kaczyński może mieć trzecią kadencję

Tymczasem Włodzimierz Czarzasty ostrzega opozycję, że jeżeli Lewica nie wejdzie do Sejmu, to Jarosław Kaczyński po raz trzeci z rzędu wygra wybory.

W rozmowie z Radiem Zet Czarzasty ocenia, że lewicowo-liberalna opozycja, aby nie dopuścić do zwycięstwa PiS, musi wprowadzić do Sejm trzy oddzielne listy.

Warto podkreślić, że ostatnie sondaże wskazują, że jeżeli Lewica zdecyduje się iść do wyborów jako koalicja, to może nie przekroczyć progu 8 proc.

Czytaj też:

Kogo popierają Polacy? Fatalne wieści dla Lewicy, PSL i HołowniCzytaj też:

Sondaż: Tusk deklasuje rywali. Tragiczny wynik Kosiniaka-Kamysza