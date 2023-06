Kaczyński wicepremierem. Milewski: Polska musi być bezpieczna i silna

DoRzeczy.pl: Doszło do niespodziewanej zmiany w rządzie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ponownie został powołany na funkcję wicepremiera. Skąd taka decyzja?

Daniel Milewski: Zmiana w rządzie była zapowiadana i nie nazwałbym jej „niespodziewaną”. Stoimy w obliczu niebezpiecznie trudnych dni kampanii wyborczej, która nakłada się na niestabilną sytuację wokół naszych granic. Co za tym idzie, gabinet premiera Mateusza Morawieckiego będzie narażony na ataki opozycji, w dużej mierze oparte o wzniecanie histerii i niepokoju społecznego. W takiej sytuacji, dobrze, aby w rządzie znalazł się tak doświadczony i świetnie sobie radzący z tego typu sytuacjami polityk. Takim jest prezes Jarosław Kaczyński. Polska musi być bezpieczna i stabilna. I taka idea przyświeca powołaniu prezesa Kaczyńskiego na stanowisko wicepremiera.

Jarosław Kaczyński będzie jedynym wicepremierem. Dotychczasowi wicepremierzy złożyli dymisje. Dlaczego?

Gdy w rządzie było czterech wicepremierów, to opozycja z Donaldem Tuskiem na czele lała krokodyle łzy, że za dużo, że po co. Zatem teraz zmieniamy formułę rządzenia. Jeden premier i jeden silny wicepremier. To nasza odpowiedź na trudne czasy, w jakich Polska się znalazła. Wzmacniamy rząd i wzmacniamy jego centrum decyzyjne. Warto w tym miejscu podkreślić, że wszyscy dotychczasowi wicepremierzy zachowują swoje obszary odpowiedzialności ministerialnej.

Wcześniej europoseł Joachim Brudziński został szefem sztabu wyborczego PiS w miejsce europosła Tomasza Poręby. Czego teraz możemy spodziewać się w kampanii wyborczej?

Możemy spodziewać się sprawiedliwej, konkretnej i rzeczowej kampanii. Prawo i Sprawiedliwość rządzi blisko osiem lat. Mamy sukcesy, wiemy jak prowadzić Polskę drogą bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Nasza kampania będzie właśnie na tym oparta.

