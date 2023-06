Papież: Połóżmy kres horrorowi tortur

"Połóżmy kres horrorowi tortur. Konieczne jest, aby społeczność międzynarodowa postawiła godność osoby ludzkiej na pierwszym miejscu i bezzwłocznie pracowała nad zniesieniem tortur i wspieraniem ich ofiar" – zaapelował Franciszek w poniedziałkowym komunikacie, opublikowanym przez Watykan.

Papież wezwał do modlitwy za ofiary tortur w swoich intencjach modlitewnych na czerwiec.

Papież: To nie jest wczorajsza historia

"Tortury nie są wczorajszą historią, niestety, są częścią naszej dzisiejszej historii" – przypomniał papież, który potępia wszelkie formy tortur. Franciszek zaznaczył, że Jezus Chrystus również był "torturowany i ukrzyżowany", a ci, którzy Go torturowali, utracili przede wszystkim własne człowieczeństwo.

W swoim przesłaniu papież wzywał do "stawiania godności osoby ponad wszystko inne". Ostrzega przed dewaluacją osoby ludzkiej jako "rzeczy", które "mogą być źle traktowane w straszny sposób, co może prowadzić do śmierci lub trwałego uszkodzenia psychicznego i fizycznego na całe życie".

"Okrucieństwa tortur muszą zostać powstrzymane we wszystkich ich formach i na całym świecie" – oświadczył Ojciec Święty. Papież uważa również, że społeczność międzynarodowa ma obowiązek, aby się temu przeciwstawić. "Módlmy się, aby społeczność międzynarodowa zobowiązała się do podjęcia konkretnych kroków w celu zniesienia tortur i zapewnienia pomocy ofiarom, a także ich rodzinom" – zaapelował Franciszek.

26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, który upamiętnia Konwencję ONZ ws. zakazu stosowania tortur. Konwencja ta została ratyfikowana przez 162 kraje po jej przyjęciu w 1984 r. i weszła w życie w 1987 r. Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, że tortury nigdy nie mogą być usprawiedliwione. Jego encyklika "Fratelli tutti" stwierdza: "Każdy akt przemocy popełniony wobec istoty ludzkiej jest raną w ciele ludzkości".

