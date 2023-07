Zełenski: Przepraszam za takie słowa, ale to fakt

Zdaniem prezydenta Ukrainy, w tej chwili nie można podać dokładnej liczby ofiar wojny z Rosją. Jednak Federacja Rosyjska ponosi znacznie większe straty wśród żołnierzy niż ukraińska armia.

– Nie mogę mówić o konkretnych liczbach – odpowiedział prezydent Zełenski zapytany przez dziennikarza hiszpańskiego "El Mundo", jaka jest rzeczywista liczba ofiar rosyjskiej inwazji. – Mogę powiedzieć, że w Rosji jest znacznie więcej strat – dodał ukraiński przywódca. Jeśli chodzi o straty wśród ukraińskiej ludności cywilnej, w tej chwili nie można podać dokładnej liczby.

– Nie wiemy, czy podane przez nich [Rosjan - przyp. red.] informacje są prawdziwe. Do końca wojny nie dowiemy się, co się stało. Ile osób jest pochowanych w Mariupolu? Przepraszam za takie słowa, ale to fakt. Nie wiemy. Nie wiemy tego również o wsiach Donbasu. Jesteśmy ślepi we wszystkich miejscach, gdzie jest Rosja. Ale już widzieliśmy, co Rosjanie robili, na przykład, kiedy wyzwalaliśmy Kijów. Bucza, Irpin, Borodianka... Wciąż znajdujemy groby – powiedział Wołodymyr Zełenski.

– Pytanie dotyczy nie tylko tego, ile mamy ofiar śmiertelnych, ale także tego, ile istnień ludzkich zdołaliśmy ochronić. Mnie interesuje ta liczba – podsumował ukraiński prezydent.

Straty Rosjan

Jak donoszą ukraińskie źródła, od początku inwazji na pełną skalę w lutym 2022 roku na polu bitwy poległo, zostało rannych lub zaginęło ponad 228 tysięcy rosyjskich żołnierzy.

Ekspert wojskowy Władysław Seleznyow twierdzi, że stosunek strat artyleryjskich między armią ukraińską a rosyjskimi okupantami wynosi 1:4. Tylko w ciągu ostatniej doby siły obronne Ukrainy zniszczyły sześć wrogich zgrupować, trzy składy amunicji i bardzo dużą liczbę dział artyleryjskich.

