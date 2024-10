W jednej z tajnych części planu zwycięstwa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w klauzuli o kompleksowym pakiecie niejądrowych strategicznych środków odstraszających, znajduje się wymóg wyposażenia Ukrainy w rakiety Tomahawk o zasięgu 2400 km. O sprawie donosi "New York Times".

Porażka Zełenskiego

Zdaniem anonimowego polityka jest to jednak "żądanie absolutnie niemożliwe”. Zamiast poparcia dla "planu zwycięstwa", który według Zełenskiego zakończy wojnę z Rosją, ukraiński prezydent otrzymał jedynie "lekkie wsparcie retoryczne”. Żaden kraj nie zgodził się na wystrzelenie przez Ukrainę zachodnich rakiet dalekiego zasięgu w obiekty wojskowe w głębi Federacji Rosyjskiej i żaden większy kraj nie poparł zaproszenia Ukrainy do NATO.

W artykule wspomniano w szczególności, że podczas spotkania w Waszyngtonie, gdy prezydent USA Joe Biden odmówił zezwolenia na użycie amerykańskich rakiet do przeprowadzania ataków w głąb Rosji, Zełenski wpadł w osłupienie. Media wskazują, że z tego powodu oficjalną wizytę Zełenskiego w USA i Europie w ostatnich tygodniach "można uznać za porażkę”.

"Ale prawdziwi odbiorcy tego planu mogą znajdować się w domu, twierdzą niektórzy analitycy wojskowi i dyplomaci. Zełenski może wykorzystać swoje twarde stanowisko, w tym niedawne przemówienie do parlamentu, aby pokazać Ukraińcom, że zrobił wszystko, co w jego mocy, aby przygotować ich na to, że być może Ukraina będzie musiała zgodzić się na ustępstwa i dać Ukraińcom wygodnego kozła ofiarnego – Zachód” – pisze "NYT".

Polska pominięta

Wołodymyr Zełenski przedstawił niedawno Radzie Najwyższej "plan zwycięstwa", który ma pomóc zakończyć wojnę już w przyszłym roku. Dokument składa się z 5 punktów (geopolitycznego, dwóch militarnych, gospodarczego i bezpieczeństwa). Zawiera także trzy tajne załączniki.

Jak podaje agencja UNIAN, ukraiński przywódca stwierdził, że część tajna nie zostanie przedstawiona krajom, które obecnie nie mogą wzmocnić Ukrainy. Zełenski ma nie widzieć potrzeby przekazywania tych planów państwom, które nie mogą pomóc Kijowowi.

Jak się okazuje, w tej grupie znajduje się Polska. Warszawie nie przedstawiono tajnych załączników, co zostało negatywnie odebrane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

