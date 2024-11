Orban z Zełenskim negocjują. Co chce załatwić Budapeszt?

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier Mate Pacholai potwierdził w rozmowie z agencją informacyjną MTI, że w toku są negocjacje dotyczące dwustronnej umowy z Ukrainą. Orban i Zełenski spotkali się w Kijowie.

Węgry negocjują umowę

Jak przekazał, że nie zostanie w niej poruszona kwestia członkostwa Ukrainy w NATO. Według węgierskiego polityka podczas negocjacji w sprawie zawarcia kompleksowej umowy o współpracy między Węgrami a Ukrainą, "nacisk zostanie położony na przywrócenie praw węgierskiej wspólnoty narodowej".

"Podczas negocjacji daliśmy do zrozumienia stronie ukraińskiej, że zamiar przystąpienia Ukrainy do NATO nie może być częścią tego porozumienia. Wielokrotnie jasno wyrażaliśmy nasze stanowisko w tej sprawie i nie nastąpiły żadne zmiany" – zaznaczył Pacholai.

Powtórzył w tym kontekście stanowisko artykułowe wielokrotnie przez rząd w Budapeszcie, że włączenie Ukrainy do NATO "doprowadzi do rozpoczęcia trzeciej wojny światowej". Podobne zdanie w tym zakresie mają władze Słowacji.

Zełenski chce, żeby Węgry nie blokowały Ukrainie wejścia do NATO

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oznajmił w czwartek w trakcie wizyty na Zakarpaciu, że Kijów i Budapeszt pracują nad przygotowaniem "dokumentu dwustronnego", którego przedmiotem będzie przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa i przystąpienia Ukrainy do NATO.

Zełenski powiedział, że Kijów zwróci się do Węgier o "nieblokowanie" jej przyszłego przystąpienia do Sojuszu w ramach tego dokumentu. – Prosimy Węgry przynajmniej o to, by nie blokowały zaproszenia Ukrainy do NATO. Nie chodzi o poparcie nas czy głosowanie przeciwko nam, ale po prostu o nieblokowanie – mówił.

Warzecha: A u nas wciąż próbują się chwalić skrajnym frajerstwem

Łukasz Warzecha zwrócił uwagę, że to kolejny przykład kontrastu w postawie wobec twardego politycznie Kijowa władz Węgier i władz Polski.

"Węgry negocjują z Ukrainą umowę, która pod specjalną ochronę weźmie mniejszość węgierską. Pan Zełenski spotyka się z tym strasznym kumplem Putina panem Orbánem. A u nas taki pan Paweł Jabłoński wciąż próbuje się chwalić skrajnym frajerstwem, który uprawiał jego rząd wobec Kijowa. To już jest komedia. Nawet nie: farsa" – skomentował publicysta "Do Rzeczy".

