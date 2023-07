Miller chwali Giertycha. "Warto mu sprzyjać"

Roman Giertych nie kryje aspiracji politycznych. Były minister edukacji, były szef LPR, a obecnie prawnik, chce dostać się do polskiego parlamentu. Wiele wskazuje na to, że zamierza ubiegać się o mandat senatora. Nie wiadomo jednak, czy może liczyć na dobre miejsca w ramach tzw. paktu senackiego.

W obronę Giertycha wziął niedawno redaktor naczelny "Gazety Wyborczej". "Nie ja będę decydować o starcie Romana Giertycha, to decyzja polityków opozycji demokratycznej. Natomiast uważam, że przez ostatnie lata Giertych zasłużył na pewne kwantum zaufania. Może nie stuprocentowe, ale jednak. Jestem przekonany, że tacy ludzie jak on są potrzebni opozycji" – napisał Adam Michnik

"W wielu sprawach zmienił zdanie, uznał swój błąd. Od dawna konsekwentnie występuje w obronie ludzi niszczonych przez PiS i konsekwentnie broni wartości demokratycznych. A sporo ryzykuje, bo jest z tego powodu ścigany przez PiS. (…) Obóz demokratyczny przed wyborami i po nich bez Giertycha będzie słabszy. To jest niezwykle inteligentny i sprawny polityk. Byłem atakowany za obronę generała Jaruzelskiego, byłem atakowany za obronę Jana Pawła II. Nie żałuję ani jednego, ani drugiego. Mówię to, co myślę. I niech mnie teraz atakują za obronę Romana Giertycha" – stwierdza naczelny "GW".

Miller: Giertych broni demokracji

Do głosu Michnika dołączył Leszek Miller. "Podobnie jak Adam Michnik uważam, że Roman Giertych w wielu sprawach zmienił zdanie i uznał swoje błędy. Pamiętam, że był moim wrogiem i zajadłym przeciwnikiem wejścia Polski do Unii Europejskiej. Od dawna jednak staje w obronie wartości demokratycznych i ludzi atakowanych przez PiS-owskie władze. Bez wątpienia byłby świetnym posłem lub senatorem w nowej kadencji. Jeśli chce ubiegać się o tę godność warto temu sprzyjać" – napisał na Twitterze eurdeputowany KO.

