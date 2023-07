"Dziadostwo w opiece nad seniorami...". Morawiecki kpi z Tuska

W krótkim filmie opublikowanym na Facebooku premier Mateusz Morawiecki analizuje politykę rządu Donalda Tuska wobec osób starszych i emerytów.

W klipie najpierw przytoczono wypowiedź byłego premiera, który w Sejmie mówił: "Minimalny, minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego wyniesie 36 zł". – Donald Tusk w czasie kiedy rządził podniósł emerytury nie o 10 ale o 36 zł, taki to był wielki pan – drwi Morawiecki komentując nagranie.

– W naszych czas waloryzacja jest absolutnie rekordowa, ale to nie tylko to – jest także 13. emerytura, a teraz i 14. emerytura na stałe, a oprócz tego do ręki, dla naszych seniorów, kwota netto jest znacząco wyższa dzięki temu, że podnieśliśmy kwotę wolną od podatku do 30 tys. złotych – podkreśla premier.

– A jak to było w czasach pana Donalda Tuska? Kwota wolna stała na tym samym poziomie, a pardon podniesiona została o 2 zł – punktuje dalej szef rządu.

Morawiecki przypomniał słowa Belki o kłamstwie. Uderzył w Tuska

W innym wpisie w mediach społecznościowych premier Morawiecki przypomniał wystąpienie Marka Belki w Onecie sprzed kilku lat. Były premier stwierdził wówczas, że w polityce kłamstwo jest kluczem do sukcesu.

– Dzisiaj mam wrażenie, że trzeba w polityce – i to jest strasznie gorzkie, co mówię – kłamać, po prostu kłamać. I nie to, że kłamstwo ma krótkie nogi, tylko ma szybkie nogi. Innymi słowy trzeba jedno kłamstwo szybko przykryć drugim kłamstwem tak, żeby o pierwszym ludzie zapomnieli – mówił, kandydujący wówczas z list Koalicji Europejskiej do europarlamentu, Marek Belka.

Tę wypowiedź szef rządu powiązał z działalnością Platformy Obywatelskiej. "Patrząc na kolejne "rewelacje" Platformy Obywatelskiej wygląda na to, partia Donalda Tuska wzięła sobie do serca radę profesora Marka Belki, że "kłamstwo ma szybkie nogi" i trzeba jedno przykryć zaraz następnym. Ale nie o nogi tu chodzi, ale o twarz. Kłamstwo w polityce ma dziś jedną twarz - Donalda Tuska" – napisał Morawiecki na Twitterze.

