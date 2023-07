Kaczyński: Jesteśmy zupełnym przeciwieństwem naszych poprzedników

W czwartek wicepremier Jarosław Kaczyński wizytował polsko-białoruską granicę państwową w miejscowości Kodeń (powiat bialski, województwo lubelskie).

– Jednym z głównych zadań, a może nawet głównym zadaniem, państwa, jako organizacji, która jednoczy naród, jest ochrona bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa w każdym wymiarze, to znaczy bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. – Rządy PiS stawiają bezpieczeństwo jako sprawę priorytetową – dodał.

"Jesteśmy przeciwieństwem naszych poprzedników"

– Jesteśmy zupełnym przeciwieństwem naszych poprzedników, którzy ograniczali polskie Siły Zbrojne, także siły o charakterze policyjnym różnych odmian, a w szczególności z jakąś niezwykłą konsekwencją – w tym wypadku konsekwencja nie była zaletą – redukowali polskie siły na wschód od Wisły, czyli na terenach, które były w ciągu ostatnich dziesięcioleci przynajmniej potencjalnie najbardziej zagrożone i które według pewnych koncepcji wschodniej flanki NATO miały być po prostu opuszczone, oddane przeciwnikowi, a dopiero następnie miał być kontratak i ich odzyskanie – powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński.

Lider partii rządzącej zwrócił także uwagę na to, że budowa ogrodzenia i urządzeń elektronicznych ułatwia obronę polskiej granicy wschodniej. – Atak Łukaszenki trwa, ale ze względu na obecność wagnerowców może się w każdej chwili zaostrzyć. Robimy wszystko, co trzeba, aby ewentualne prowokacje odeprzeć – wskazał polityk. – Trzeba być gotowym do tego, by Polski bronić. To jest zadanie wszystkich, całego pokolenia. ale oczywiście przede wszystkim tego młodszego pokolenia i przede wszystkim młodych mężczyzn. Trzeba ich w tym kierunku kształcić, trzeba ich przygotowywać do tego, bo przyszło nam dzisiaj żyć w czasach trudniejszych niż te, które były – oznajmił.

– Mamy zamiar rozbudować płot wzdłuż granicy. On ma objąć wszystkie te miejsca, gdzie go jeszcze w tej chwili nie ma, gdzie nie ma przeszkody wodnej, takiej jak Bug, ale Bug też ma być dodatkowo zabezpieczony – poinformował wicepremier.

