Brytyjski konserwatywny tabloid "Daily Express", powołując się na swoje źródła, podał, że w rejonie Dartmoor w Wielkiej Brytanii stacjonuje ponad 2000 ukraińskich żołnierzy. Biorą tam udział w specjalnych ćwiczeniach. Ich celem jest odbicie zajętego w 2014 roku przez Rosjan Krymu. Operacja ma rozpocząć się w grudniu tego roku.

Według dziennika, operacja obejmie uderzenia z powietrza, lądu i morza, a ukraińskie siły specjalne użyją odpowiedniego sprzętu do osłabienia i sparaliżowania wojsk rosyjskich.

Szkolenie odbywa się w obozie wojskowym w Oahampton w hrabstwie Devon, który jest zamknięty dla innych jednostek wojskowych i osób postronnych. Szkolenie, nadzorowane przez 42 Royal Marines, obejmuje zarówno klasyczne metody walki, jak i nocne grupowe ataki komandosów z użyciem ostrej amunicji.

Jeden z wyższych rangą wojskowych, który rozmawiał z "Daily Express" powiedział, że ćwiczenia skupiały się na wykorzystaniu elastycznej taktyki NATO, aby pomóc siłom ukraińskim "kształtować pole bitwy” przed uderzeniem w samo serce wroga.

– Operacja odzyskania Krymu będzie polegać na wielokrotnych uderzeniach na siły rosyjskie – powiedziało źródło, zauważając, że sukces będzie zależał od zdolności Ukraińców do szybkiego przystosowania się i przezwyciężenia trudności.

Odbicie Krymu

Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow powiedział w tym tygodniu, że siły ukraińskie "wkrótce” wkroczą na terytorium Krymu. A brytyjski minister obrony Ben Wallace powiedział latem, że ukraińskie siły zbrojne są zdolne do wyzwolenia Krymu do końca roku.

Ponadto, jak zauważyli eksperci, regularne akty sabotażu na Krymie są niezbędnym etapem przygotowawczym przed bezpośrednim atakiem na sam półwysep. Ponieważ do czasu zbliżenia się Sił Zbrojnych Ukrainy do Krymu, liczne obiekty wojskowe należące do Rosjan muszą zostać zniszczone.

