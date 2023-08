Morawiecki zwrócił się do Trzaskowskiego. Chce wysłać wspólny list do Scholza

W kraju trwają uroczystości związane z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 17.00 tradycyjnie w stolicy zawyły syreny. Hołd powstańcom i ofiarom składają także politycy i najwyżsi urzędnicy państwowi.

Premier zwrócił się do władz Niemiec

Mateusz Morawiecki zwrócił się z apelem do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Trwające ponad cztery minuty nagranie zostało umieszczone na Twitterze.

– Napaść Niemiec na Polskę była brutalnym przerwaniem dwudziestu lat rozwoju naszej Ojczyzny po ponad 120 latach niewoli. Warszawa została zamieniona w morze gruzów, a wysadzanie Pałacu Saskiego przez Niemców było kolejnym aktem niszczenia polskości: naszej kultury, dorobku, dziedzictwa i symboli. W dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego chcę zwrócić się po raz kolejny do władz Niemiec, aby znalazły w sobie odwagę do podjęcia tematu reparacji dla Warszawy – mówi na nagraniu szef rządu.

– Dzisiaj, w dniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – chcę zwrócić się po raz kolejny do władz Niemiec, aby znalazły w sobie odwagę do podjęcia tematu reparacji, tematu odszkodowań – jedynej słusznej drogi prowadzącej do naprawienia minionych krzywd – zadanych całej Polsce, a w sposób szczególny jej stolicy – mówi polityk.

Morawiecki apeluje do Trzaskowskiego

– Chciałbym, aby Prezydent Warszawy, Pan Rafał Trzaskowski, złożył wraz ze mną swój podpis na liście do kanclerza Scholza w tej sprawie. Opisanie barbarzyństwa Niemców, obliczenie strat, do których ono doprowadziło, wystawienie sprawcom rachunku i domaganie się zadośćuczynienia to obowiązek każdego lidera wybranego przez Polaków – dodaje Morawiecki.

– Warszawa wymaga reparacji, Warszawa domaga się odszkodowań, Warszawa wymaga odbudowy i musimy w tej sprawie mówić jednym głosem, bo tego wymaga Polska racja stanu. Zachęcam pana prezydenta Warszawy do tego, abyśmy umieli wznieść się ponad bieżące podziały polityczne i wspólnie mogli artykułować wobec strony niemieckiej żądanie zadośćuczynienia za zniszczenia Warszawy, za zdewastowanie tysięcy polskich miast, wiosek, zgotowaną narodowi polskiemu apokaliptyczną hekatombę – powiedział Morawiecki.

