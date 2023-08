"Oni tego nie kryją". Ziobro: Oto cel Niemiec

Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Manfred Weber powiedział w wywiadzie dla państwowej telewizji ZDF, że "każda partia musi zaakceptować państwo prawa". – To jest zapora przeciw przedstawicielom PiS w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media – stwierdził.

Niemiecki polityk uważa, że formacja Jarosława Kaczyńskiego znajduje się wśród tych, które EPL "będzie zwalczać". Określił także PiS jako "przeciwnika"

– Niemcy chcieliby, żeby w Polsce był ich przedstawiciel, który będzie realizował niemieckie interesy, niemiecką politykę, czyli Donald Tusk – tak sprawę skomentował w TVP1 minister sprawiedliwości, szef Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro. – Dla elit politycznych Niemiec charakterystyczna jest kultura wyższości. Kiedyś wprost formułowano to jako "rasę panów" i "rasę podludzi". Dziś tak daleko niemieckie elity nie idą, ale mają to poczucie wyższości. Pozwalają sobie na ocenianie innych, połajanki, a nawet uruchamianie sankcji ze strony UE. Nie ma żadnych wątpliwości, od początku o tym mówiłem, że to oni stoją za całym systemem sankcji – wyjaśnił polityk.

Ziobro: Babka i ciotka Tuska uznawały się za Niemki

Ziobro przekonuje, że "celem Niemiec jest budowa w Europie jednego państwa zdominowanego przez Niemcy. Oni tego nie kryją. Jest to wprost napisane w programie niemieckiego rządu". – Donald Tusk jest wyrazicielem tych poglądów. Pełniąc przez 5 lat funkcję szefa RE dokładnie realizował interesy Niemiec, co najlepiej widać na przykładzie energetyki. To projekt Nord Stream II i wsparcie, jakiego UE udzielała Niemcom i Rosji. Niemcy mają też z Donaldem Tuskiem poczucie kulturowej zbieżności. Babcia Tuska określała się jako Niemka, ciocia definiowała się jako Niemka

– Tusk oficjalnie deklaruje, że ma poczucie polskiej tożsamości, ale jako polski obywatel realizuje interesy niemieckie – powiedział prokurator generalny.

