Zatrzymajmy Rosję tanio!

Oświadczył w nim, iż „rosyjski imperializm może być dziś zatrzymany tanio („cheaply”) ponieważ nie umierają amerykańscy żołnierze”. W przyszłości, zdaniem polskiego prezydenta, „koszty do zapłaty będą bardzo wysokie”.

Refleksja ta zasługuje niewątpliwie na chwilę namysłu. Nie będzie on niestety równie gruntowny jak ten, który poświęcił profesor Andrzej Nowak na omówienie odnoszących się do historii i geopolityki wypowiedzi prezydenta Rosji, Władimira Putina. Ujęte w rozdziale zatytułowanym „Putin jako historyk” stanowią one niewątpliwą atrakcję książki „Powrót Imperium Zła”.