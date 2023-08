Prezydent: Niech Białoruś zacznie od zaprzestania hybrydowych ataków na naszą granicę

– Trzeba rozmawiać z Polakami. Poleciłem premierowi, żeby się z nimi skontaktował. Jeśli chcą, porozmawiajmy, poprawmy stosunki. Jesteśmy sąsiadami, nie wybieramy sąsiadów, oni są od Boga – powiedział 11 sierpnia Aleksander Łukaszenka podczas briefingu prasowego w Mińsku. Jak twierdzi, zlecił też rządowi i MSZ-owi sformułowanie "planu dobrego sąsiedztwa".

Prezydent Białorusi wyraził opinię, że polskie władze są zmuszane do zaostrzania sytuacji przez Waszyngton. – Amerykanie postawili na Polskę, ale Polacy to niegłupi ludzie. To nasi ludzie, Słowianie. Oni wszystko doskonale rozumieją. Uzbrójmy się w cierpliwość, zobaczymy. Jesteśmy otwarci na współpracę – dodał białoruski polityk.

Duda o relacjach z Białorusią

W czwartek Andrzej Duda nawiązał do relacji Warszawy z Mińskiem w trakcie spotkania z prezydentem Łotwy Edgarsem Rinkēvičsem. Od kiedy w 2021 r. białoruskie władze rozpoczęły akcję przerzutu do Polski nielegalnych migrantów, Polska, podobnie jak Łotwa, lecz w dużo większej skali, zmuszona jest angażować coraz większe siły porządkowe i środki finansowe, by zabezpieczyć granicę przed ludźmi sprowadzanymi z najrozmaitszych państw Afryki i Azji.

– Jeżeli reżim białoruski chciałby dokonywać normalizacji relacji, a my byśmy bardzo tego chcieli, to niech zacznie od zaprzestania hybrydowych ataków na naszą granicę – powiedział prezydent Andrzej Duda, przypominając o próbach przerzucenia na teren Polski nielegalnych migrantów.

– Nie jest to tajemnicą, bo dysponujemy nagraniem wideo tego, co słusznie nazywamy atakiem hybrydowym. To nikt inny, jak przedstawiciele białoruskich służb, białoruskich funkcjonariuszy, którzy brali udział w wypychaniu grup migrantów na linię granicą, w celu wymuszenia na nich nielegalnego przekroczenia naszej granicy – przypomniał.

Prezydent Duda podkreślił, że granica Polski z Białorusią jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej, co oznacza, że Polska ponosi szczególną odpowiedzialność za jej ochronę także przed europejskimi sojusznikami.

Wizyta nowego prezydenta Łotwy

Edgars Rinkēvičs przybył do Polski w środę z roboczą wizytą. Była to jego pierwsza wizyta w Warszawie od czasu jego zaprzysiężenia na urząd prezydenta przed kilkoma tygodniami.

Spotkanie było poświęcone tematyce współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarki, energetyki i rozwoju infrastruktury, a także w ramach Trójmorza.

Czytaj też:

Wiceszef MSZ skomentował słowa Łukaszenki. "Wtedy rzeczywiście stosunki się poprawią"Czytaj też:

Minister obrony Chiny z wizytą u Łukaszenki. "Obszary wspólnego zainteresowania"