Propaganda Łukaszenki szerzy kłamstwo katyńskie

CO PISZĄ NA WSCHODZIE || „Katyń to gigantyczny symbol rusofobii, nienawiści do wszystkiego, co rosyjskie. W tym do wszystkiego, co białoruskie” – mówi szef białoruskiej Fundacji im. Emila Czeczki. Według propagandy łukaszenkowskiej za zbrodnię katyńską odpowiadają… Niemcy.

„Kto naprawdę rozstrzelał Polaków w Katyniu?” – taki tytuł nosi kolejny odcinek programu „To co innego”. Jest to autorski program publicystyczny (tak naprawdę propagandowy) znanej dziennikarki Kseni Lebiediewej, emitowany na jej kanale w serwisie YouTube oraz na antenie państwowej telewizji Biełaruś 1. Prowadząca na postawione w tytule pytanie udziela jednoznacznej odpowiedzi – winni są Niemcy. Jak wiadomo, na początku lat dziewięćdziesiątych Rosjanie przyznali się do odpowiedzialności NKWD za tę zbrodnię. Wydawało się, że kłamstwo katyńskie odeszło w przeszłość wraz ze Związkiem Sowieckim.