Prezes Fundacji Hatikva: Przekażcie temu skur***ynowi Hołdysowi...

Zwolennicy PO ostro krytykują część dziennikarzy, która wycofała się z imprezy Rafała Trzaskowskiego Campusu Polska. Najostrzej zareagował bodaj Zbigniew Hołdys, którego wypowiedź wywołała prawdziwą burzę.

"Strategia symetrystów: przyjąć zaproszenie od Nitrasa, sponiewierać w audycji Tuska, PO i jej sympatyków, wyzywając ich od trolli i kundelków, a kiedy Nitras wycofa zaproszenie, rozjechać go i próbować skompromitować Campus. Symetryści to współczesna wersja szmalcowników" – stwierdził w komentarzu na portalu X.

Ostra reakcja Papis-Rozenbauma

Oburzenia postawą Hołdysa nie kryje Jarosław Papis-Rozenbaum, prezes Fundacji Hatikva, która zajmuje się dialogiem polsko-żydowskim. Papis-Rozenbaum napisał w mediach społecznościowych, że pradziadek Marcina Mellera została zamordowana w Auschwitz

"Na zdjęciu jest pradziadek Marcina Mellera Samuel Meller, zamordowany przez niemieckich zbrodniarzy w Auschwitz. Przekażcie temu skurwysynowi Hołdysowi, który porównał Marcina do szmalcowników, że Ocaleńcy przesyłają mu...... On już wie co i w co" – napisał szef Fundacji Hatikva.

twitter

Afera na Campusie Polska

Jeden z paneli podczas Campusu Polska Przyszłości miał poprowadzić Marcin Meller. Miała to być dyskusja symetrystów z udziałem Dominiki Sitnickiej, Grzegorza Sroczyńskiego i Jana Wróbla. Meller poinformował jednak na Facebooku, że do żadnej dyskusji nie dojdzie.

"Zadzwonili do mnie organizatorzy Campusu z pytaniem czy mogę poprowadzić panel bez Grzegorza Sroczyńskiego. Odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości. W związku z czym usłyszałem, że zaproszenie zostaje wycofane" – napisał Meller w mediach społecznościowych. Campus Polska wydał specjalne oświadczenie, w którym podkreślono, że dialog jest fundamentem cyklicznej imprezy.

Wobec takich kroków, w wydarzeniu nie wezmą udziału aktywiści klimatyczni z grupy Wschód, dziennikarz Maciej Orłoś, a także historyk i dziennikarz OKO.press Adam Leszczyński.

We wtorek Marcin Meller napisał, że panel symetrystów jednak się odbędzie, choć nie w ramach imprezy Rafała Trzaskowskiego.

