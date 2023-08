Poroszenko porównał Putina do bin Ladena. "Jego koniec będzie taki sam"

– Nie mam wątpliwości, że przyszłość Putina, w najlepszym dla niego przypadku, będzie to Trybunał w Hadze. W najgorszym przypadku Putin zostanie zabity przez inną grupę ze swojego otoczenia – stwierdził Poroszenko w wywiadzie dla tureckiej telewizji.

Dalej mówił, że Putin osobiście finansował Grupę Wagnera. – To dowód, że Putin jest sponsorem terroryzmu, a za sponsorowanie terroryzmu jest międzynarodowa odpowiedzialność karna. Putin jest tu numerem jeden – podkreślił.

– Swoją drogą jest bardzo podobny do Osamy bin Ladena. Nie ma dużej różnicy. I reakcja świata będzie taka sama. I koniec Putina będzie taki sam – stwierdził były ukraiński prezydent.

Według Poroszenki, śmierć szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna to kolejny powód, aby nie wierzyć Putinowi i jego obietnicom. – Natychmiast, gdy odwołano marsz Prigożyna na Moskwę, powiedziałem, że daję mu maksymalnie dwa, trzy miesiące życia – dodał.

Poroszenko: Śmierć Prigożyna to dowód, że gwarancje Putina nic nie znaczą

Były prezydent Ukrainy podkreślił, że nigdy nie miał wątpliwości co do losu Prigożyna. – Miał dwie możliwości: stawić się przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości w Hadze i trafić do więzienia, albo zostać zabitym – powiedział.

– To sytuacja, która pokazuje, że "gwarancje" Putina nic nie znaczą. To właśnie próbuję udowodnić tym z naszych partnerów, którzy wywierają presję, aby Ukraina prowadziła rozmowy pokojowe z Putinem. Proszę, nie wierzcie Putinowi – apelował.

Zwrócił uwagę, że "ręce Putina i Prigożyna są umazane we krwi ukraińskiej". – Pamiętam, jak Prigożyn rozpoczął operację w 2014 r., kiedy w obwodach donieckim i ługańskim stanęło 20 tys. bojowników Wagnera, zabijając Ukraińców i przeprowadziło prowokacje – powiedział.

Wyraził również przekonanie, że katastrofa samolotu Prigożyna była zamierzona. – To zdecydowanie w stylu Putina. Całkowicie jak atak terrorystyczny na MH17 latem 2014 r. – stwierdził Poroszenko, nawiązując do zestrzelenia przez Rosjan nad Donbasem malezyjskiego Boeinga z 298 osobami na pokładzie.

