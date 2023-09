Kukiz: Chciałbym zniesienia immunitetu posłów i senatorów

DoRzeczy.pl: Zdecydował się pan na start do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński przedstawił pana jako lidera listy w Opolu. Skąd ta decyzja?

Paweł Kukiz: Ponieważ wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński potwierdził wprowadzenie postulatów pro-obywatelskich do programu Zjednoczonej Prawicy. Dlatego przyjąłem propozycję startu z pierwszego miejsca na liście.

Przyjął pan?

Tak, pragnę to podkreślić. Przyjąłem, ponieważ taka propozycja została mi złożona. Nigdy sam nie upominałem się, ani nie prosiłem o pierwsze miejsce. Jeżeli już, to zawsze podkreślałem, że chciałbym startować z Opolszczyzny, która jest moim domem.

Jak pan ocenia dotychczasową współpracę z PiS?

Jestem bardzo zadowolony, że został zrealizowany mój kluczowy postulat, czyli zmiana ordynacji na model mieszany. Chciałbym dalej działać w tym zakresie, czyli dać obywatelom bierne prawo wyborcze. Dziś mamy „prawo stadne”, gdzie albo trzeba stworzyć własne stado, albo przyłączyć się do istniejącego, gdzie mamy przysłowiowego przewodnika stada w postaci lidera partii. To nie jest dobra droga. Każdy powinien mieć możliwość startu do Sejmu i Senatu z okręgu, w którym żyje i pracuje. Proszę zauważyć, że ja chcąc zostać w 2015 roku posłem prawdziwie niezależnym, musiałem stworzyć ruch obywatelski, który wystawi listy w minimum 21 okręgach, przekroczy próg wyborczy itd. Cieszę się, że to mi się udało, że byłem i jestem dalej prawdziwie niezależnym posłem, ponieważ dzięki temu mogę negocjować moje postulaty.

Jakie zmiany chciałby pan jeszcze przeprowadzić?

Przede wszystkim zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany do Sejmu. Jestem przekonany, że patologie, z którymi mamy do czynienia, wynikają z systemu partyjnego. Chciałbym również znieść immunitet posłów i senatorów, oprócz materialnego i wolności wypowiedzi. Nie może być tak, że poseł lub senator ukrywa się za immunitetem przed wymiarem sprawiedliwości. Więcej propozycji przedstawię dopiero podczas konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy.

