Mistrzowie hokus-pokus

Mistrzostwo, do którego doszli w tej dyscyplinie ministrowie – na czele z pierwszym ministrem – obecnego rządu Polski, domaga się okrzyku podziwu: chapeau bas!

To już bowiem nie jest zwykłe kiwanie wyborców i podatników, to już nie są jakieś tam drobne manipulacyjki czy maleńkie kłamstewka. O, nie! – to prawdziwy polityczny hokus-pokus, to całkiem nowa filozofia sprawowania władzy, wspierana „oszczędnym gospodarowaniem prawdą” w żywe oczy.