Wewnętrzne sondaże PiS. "Mamy czwórkę z przodu"

W rozmowie z Polsat News Bielan zapewniał, że PiS zmierza po samodzielną większość w najbliższych wyborach. Mają wskazywać na to wewnętrzne badania.

– Sondaże pokazują bardzo dużą przewagę. Mówię o tym bardzo spokojnie, z dystansem, bo mamy jeszcze 5 tygodni do wyborów i nie chcę nikogo z naszych zwolenników, aktywistów zniechęcać do ciężkiej pracy. Bo to, że mamy dobre czy bardzo dobre sondaże dzisiaj nie oznacza, że wygramy w taki sposób wybory – mówił.

Następnie podkreślił, że obecnie PiS może liczyć na ponad 40 proc. – Mamy czwórkę z przodu i jestem przekonany, że będziemy mieć czwórkę z przodu w wyborach, w dniu wyborów, ale do tego potrzebne jest 5 tygodni ciężkiej pracy – stwierdził Adam Bielan.

Wewnętrzne sondaże PO

Tymczasem jak donosi Onet, sztab Koalicji Obywatelskiej od tygodni codziennie otrzymuje wyniki trackingu sondażowego, który pokazuje zmiany poparcia dla poszczególnych partii. Wnioski płynące z tych badań nie napawają optymizmem. Od połowy sierpnia poparcie dla PiS sukcesywnie rośnie, a dla PO - stoi w miejscu.

Rozmówcy portalu wskazują na dwie rzeczy, które zdecydowały o zmianie poparcia. Po pierwsze, kampania PiS dot. tego, że tylko rząd jest w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo, po drugie spór z Ukrainą ws. zboża, co miało odebrać poparcie Konfederacji. Ponadto w KO odnotowano, że PiS wyraźnie zwiększył swoją aktywność w internecie.

Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl

W sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl ankieterzy zapytali Polaków: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?". Najwięcej wskazań zyskała Zjednoczona Prawica, osiągając bezpieczną przewagę nad drugą Koalicją Obywatelską. Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, jednak jej wynik potwierdził trend spadkowy widoczny w kilku ostatnich badaniach. W Sejmie znalazłyby się jeszcze Trzecia Droga oraz Lewica.

Pełne wyniki sondażu wraz z przewidywanym podziałem mandatów jest dostępny W TYM MIEJSCU.

Czytaj też:

Nowy sondaż. Zmiana za plecami pierwszej trójki