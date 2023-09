Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powtórzył w rozmowie z "The Economist", że Ukraińcy będą walczyć do momentu, w którym wyzwolą wszystkie swoje ziemie z rąk Rosjan. Polityk nie krył, że Kijów nie nastawia się, że nastąpi to "jutro lub pojutrze". Pod koniec sierpnia mówił z kolei, że wojna może zakończyć się w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Zełenski: Jeśli nie jesteś z Ukrainą, to jesteś z Rosją

Zełenski przypomniał stanowisko władz Ukrainy, że nie nadszedł jeszcze czas na negocjacje pokojowe. Jego zdaniem widać, że Kreml liczy na osłabienie pomocy sprzętowej i finansowej Zachodu w związku z powolnymi postępami działań ofensywnych ukraińskiej armii.

Prezydent Ukrainy podkreślił jednocześnie, że nie dopuszcza możliwości kompromisu, dodając że "wojna będzie trwała tak długo, jak Rosja pozostanie na terytorium Ukrainy". Jego zdaniem ci, którzy chcą teraz rozmów z Moskwą "oszukują samych siebie".

Polityk podkreślił, że co do zasady rozwiązania bez użycia sił, są wskazane, ale problem leży po stronie Kremla. – Dyplomacja nie jest błędem. Błędem jest dyplomacja z Putinem. On negocjuje tylko z samym sobą – powiedział Zełenski.

Ukraiński prezydent uważa, że Moskwa sama jest słaba. – Jeśli nie jesteś z Ukrainą, to jesteś z Rosją, a jeśli nie jesteś z Rosją, to jesteś z Ukrainą. Jeśli partnerzy nam nie pomogą, to znaczy, że pomogli Rosji wygrać – ocenił Zełenski.

Zgromadzenie ONZ. Lula: Ukrain i Rosja mogłyby negocjować

Z kolei Luiz Inacio Lula da Silva uważa, że prezydenci Rosji i Ukrainy mogliby usiąść do stołu negocjacyjnego podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Prezydent Brazylii konsekwentnie prezentuje stanowisko antywojenne. Wielokrotnie apelował, by zakończyć walki i osiągnąć rozwiązanie konfliktu metodami dyplomatycznymi.

Brazylia jest bowiem w grupie państw, które deklarują, że chcą jak najszybszego rozejmu. Z drugiej strony są jednak państwa, które wyrażają stanowisko, że walki mogą dobiec końca tylko wówczas, gdy wojska rosyjskie opuszczą okupowane terytoria Ukrainy.

Indyjski serwis Firstpost cytuje wypowiedź Luli ze szczytu G20. Polityk powiedział, że dobrą przestrzenią w temacie rozmów pokojowych będzie zaplanowane na 19 września Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. – To miejsce na dyskusję o wojnie i pokoju. To miejsce, w którym można posadzić Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego przy stole negocjacyjnym. Wszyscy są przeciwko wojnie – powiedział Lula da Silva.

Lula da Silva powtórzył, że Brazylia "nie ma zamiaru angażować się w wojnę" i opowiada się za negocjacjami pokojowymi.

Czytaj też:

Spotkanie Kim Dzong Un – Putin. Podano terminCzytaj też:

Kolejny atak dronów kamikadze na Kijów. Większość zestrzelona