Nie kłam, kochanie

Wszyscy kłamią niemal cały czas, kłamią tak naturalnie, jak wróbelki ćwierkają – tłumaczy Charlie Cale (wbrew imieniu – dziewczyna), którą natura obdarzyła niezwykłym talentem: umie rozpoznać kłamstwo. Żeby było jasne, to nie znaczy, że potrafi zarazem ocenić, co jest prawdą. Nie, nie jest jasnowidzem, po prostu dobrze czyta ludzi. I kiedy ktoś kłamie, Charlie odpowiada: „Bullshit!”. A dojście do prawdy to inna sprawa. Najtrudniejsza.

Ów niezwykły talent sprawia, że jest panna Cale (w tej roli Natasha Lyonne) bohaterem pokroju detektywa Columbo, granego przez wiele lat przez Petera Falka. Tyle że domyślamy się, iż Columbo szlifował swoje umiejętności przez długie lata, aż doszedł do mistrzostwa w zwracaniu uwagi na szczegóły i niekonsekwencje przez innych niedostrzegane.