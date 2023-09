"Tusk kłamie na każdym kroku". Morawiecki: Tylko PiS może go powstrzymać

Temat migracji zdominował ostatnie tygodnie kampanii wyborczej. Opozycja zarzuca rządzącym, że otworzyli granice dla tysięcy imigrantów i podnosi kwestię afery wizowej. Z kolei PiS zapewnia, że zarzuty są bezpodstawne i to Platforma Obywatelska po dojściu do władzy otworzy kraj na migrantów.

W niedzielę na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) premier Mateusz Morawiecki opublikował nowy spot w tej sprawie.

Premier: Tusk kłamie na każdym kroku

– W sprawie nielegalnej imigracji Donald Tusk kłamie na każdym kroku. To posłowie Platformy Obywatelskiej głosowali za paktem migracyjnym, chcieli do Polski ściągnąć każdego z Afryki bez sprawdzania, bez weryfikacji. To oni chcieli ściągnąć niebezpiecznych ludzi do Polski – oznajmił w nagraniu szef rządu. – Gdy powiedzieliśmy twarde "nie", to Tusk jako szef Rady Europejskiej groził Polsce konsekwencjami w postaci kar – podkreślił.

W filmie przytoczono wypowiedź przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, kiedy ten był szefem Rady Europejskiej. – Jeśli rząd Polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców to będziemy wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie – mówił Donald Tusk.

– Tusk przed wyborami powie wszystko, żeby was oszukać. Farbowany lis z Brukseli przyjechał tu tylko zrealizować wytyczne Webera i Merkel. Nie można mu zaufać. On dziś udaje kogoś, kim nie jest. Tusk jest europejskim biurokratą, który nie zrobi nic wbrew woli niemieckich mocodawców – stwierdził Mateusz Morawiecki. – Tylko PiS może powstrzymać Tuska – dodał.

Polacy zabiorą głos

O unijny mechanizm relokacji nielegalnych migrantów oraz zaporę na granicy polsko-białoruskiej rządzący chcą zapytać Polaków w referendum, które odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października.

Pozostałe pytania referendalne dotyczą wyprzedaży majątku państwowego i podniesienia wieku emerytalnego.

