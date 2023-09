Morawiecki: Polska zorganizuje mistrzostwa świata siatkarzy

Szef rządu przemawiając na II Europejskim Kongresie Sportu i Turystyki w Zakopanem powiedział, że chce przekazać "znakomitą wiadomość, którą zawdzięczamy przede wszystkim polskim siatkarzom, polskim siatkarkom, tym którzy powodują, że my, Polacy kochamy coraz bardziej siatkówkę".

– Mogę uroczyście zapowiedzieć, że Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w 2027 r. odbędą się w Polsce – przekazał Morawiecki.

Jak dodał, "to znakomita wiadomość dla wszystkich fanów sportu, ale w szczególności fenomenalna postawa naszych siatkarzy, siatkarek, naszych kibiców spowodowała, że znowu uzyskaliśmy możliwość realizacji tej imprezy, która ma rangę najwyższą, rangę światową".

Morawiecki: Polska udowodniła, że potrafi organizować imprezy na światowym poziomie

Według premiera stało się tak, ponieważ "Polska udowodniła, że potrafi organizować imprezy na światowym poziomie", za co podziękował ministrowi sportu Kamilowi Bortniczukowi. – On tutaj przykłada się do tego ogromnie, bo to nie tylko potężne środki, jakie przeznaczamy na sport, ale również zdolności organizacyjne, współpraca z poszczególnymi związkami powodują, że jesteśmy przekonującym partnerem dla federacji światowych – podkreślił.

Dodał, że w 2015 r. na wszystkie wydatki związane ze sportem (zawodowym, amatorskim, kulturą fizyczną) przeznaczono 950 mln zł, a w 2023 r. - 3 mld 800 mln zł. – To pokazuje ten postęp – ocenił Morawiecki.

Jego zdaniem "wraz z każdą kolejną imprezą światową, każdym kolejnym medalem, kolejne polskie dzieci i grupy młodzieży chcą uprawiać sport". – A sport, jak wiemy, doskonale kształtuje charaktery, temperament, wyrabia dyscyplinę i powoduje, że mamy ludzi, którzy wchodzą w wiek zawodowy, dorosły i są dzięki sportowi silniejsi – argumentował premier.

Czytaj też:

Polacy mistrzami Europy. Kapitan Włochów: Polska to obecnie najlepsza drużyna na świecie