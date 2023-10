Lewica nie wycofa Scheuring-Wielgus z debaty. "Kobiety mają języki i rozum"

W poniedziałek w TVP odbędzie się debata przedwyborcza. Telewizja Polska jest ustawowo zobowiązana do przeprowadzenia debaty pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach. Zaproszenie otrzymało zatem sześć sztabów (Polska Jest Jedna zarejestrowała listy w 39 z 41 okręgów).

Wielu spodziewało się, że Lewicę będzie reprezentować kobieta, jednak oczekiwano raczej, że będzie to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wybór akurat Joanny Scheuring-Wielgus, ze względu na szereg wpadek poseł, wywołał falę komentarzy."Obecni na Twitterze sympatycy Lewicy bez większego entuzjazmu przyjęli decyzję personalną Lewicy w sprawie debaty. Tweet zawierał lokowanie eufemizmu" – komentuje Wojciech Szacki z Polityki Insight.

Czarzasty: Nie zmienimy decyzji

Włodzimierz Czarzasty zapewnia, że Lewica nie zmieni zdania. – Od wczoraj w internecie się toczyła dyskusja, czy to dobrze, że na debacie w poniedziałek będzie reprezentowała Lewicę kobieta. To chciałem wam powiedzieć: nie wystarczy mówić o tym, że kobiety mają prawa. One też mają języki, mają rozum, one powinny reprezentować siebie, twardo. To nie jest tak, że mówimy: kobiety mają prawa, będą miały prawa, obiecujemy wam to, my samce. Nie, kobiety muszą to wziąć we własne ręce – powiedział Włodzimierz Czarzasty podczas konwencji Lewicy w Będzinie.

– Zawierzcie nam, proszę was, jeszcze kilka dni co do sposobu prowadzenia kampanii. Robimy to po to, żeby pokazać jakie mamy wartości. Jeżeli jesteśmy partią kobiet i nie traktujemy ich jak paprotki, to kobiety powinny w tej partii współrządzić i nas reprezentować przy premierze i byłym premierze – kontynuował.

Następnie polityk jeszcze raz podkreślił, że nie zmieni zdania. – Żeby była jasność, spokojnym i twardym głosem – nie będzie żadnych zmian decyzji, żadnych historii. Bo tak ma być po prostu i tak ma funkcjonować, bo Lewica jest po prostu spójna – mówił.

Debata TVP. Tusk przyjął zaproszenie

Debata ma nie obejmować pytań wzajemnych, a jedynie minutowe odpowiedzi polityków na pytania prowadzących.

Wiadomo, że PiS będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki, KO Donald Tusk, Trzecią Drogę Szymon Hołownia, Bezpartyjnych Samorządowców Krzysztof Maj, a Konfederację najprawdopodobniej Krzysztof Bosak.

"Debata Wyborcza 2023" rozpocznie się o godz. 18.30 i będzie transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia.

