Trzaskowski: Poniedziałkowa debata w TVP będzie testem prawdy

Debata wyborcza w TVP odbędzie się w poniedziałek, 9 października. Zgodnie z art. 120 Kodeksu wyborczego, Telewizja Polska ma obowiązek przeprowadzenia debaty pomiędzy przedstawicielami komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach.

W czwartek przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział swój udział w debacie w TVP i wezwał do udziału w niej prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie bezpiecznej wsi. Pytanie, co wybrać: rozmowę z kłamczuchem, jeszcze do tego człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo? Gdyby chociaż był to Weber. Ale on? I jednak wybrałem Przysuchę – oświadczył lider Zjednoczonej Prawicy w trakcie wiecu w Kazimierzy Wielkiej.

W piątek premier Mateusz Morawiecki potwierdził swój udział w debacie wyborczej organizowanej przez Telewizję Polską. "Nie mogę się doczekać! Widzimy się w polskiej telewizji! #TuskZnaczyBieda" – napisał w mediach społecznościowych szef rządu.

Trzaskowski: W poniedziałek będzie test prawdy

– Poniedziałkowa debata w TVP będzie testem prawdy. Nagle bardzo wiele osób, które ogląda telewizję, która kiedyś była publiczna, zobaczą Donalda Tuska i okaże się, że Tusk ma bardzo konkretne propozycje, że jest rzeczową osobą, sympatycznym człowiekiem, któremu zależy na Polsce, który umie mówić po polsku – ocenił na konferencji prasowej w Bytomiu prezydent Warszawy i wiceszef PO Rafał Trzaskowski.

– Okaże się nagle, że cała ta propaganda, która była nam serwowana przez ostatnie lata, nie ma pokrycia w rzeczywistości. Niestety, druga strona nie chce zdać tego testu z prawdy. Po prostu nie jest w stanie go zdać – stwierdził polityk Platformy Obywatelskiej.

"Debata Wyborcza 2023" rozpocznie się w poniedziałek o godz. 18:30 i będzie transmitowana na antenach TVP1, TVP Info i TVP Polonia.

