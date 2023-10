Konwencja Trzeciej Drogi. "To najważniejsza rzecz, którą przyszły rząd ma do zrobienia"

W sobotę w Krakowie odbyła się konwencja Trzeciej Drogi, czyli wyborczej koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050.

Podczas swojego wystąpienia prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował o udział w wyborach parlamentarnych 15 października. Jak przekonywał, to są wybory o przyszłości, a nie o przeszłości. – Kto nie idzie na wybory, oddaje swoje wielkie prawo do decydowania o przyszłości w inne ręce. Tym wszystkim, którzy jeszcze się wahają, obiecujemy patriotyzm bez zadęcia, postęp bez szaleństwa, silne państwo, wreszcie pracę, która popłaca i się opłaca, dobrego gospodarza, a nie złego pana – powiedział.

Hołownia: To najważniejsza rzecz

– Jesteśmy nowym pokoleniem, które dąży do zmiany. Bez pojednania nie ma bezpieczeństwa. Pojednanie to najważniejsza rzecz, którą przyszły rząd ma do zrobienia – stwierdził lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Polityk wyliczał, że ponad 200 godzin pozostało do wyborów parlamentarnych i oznajmił, że "za 200 godzin czterech liderów [opozycji – przy. red.] poda sobie rękę na scenie". – Będzie rząd narodowej współpracy, nadziei, nowoczesnej, demokratycznej Polski patriotów i Europejczyków. To będzie ciepły, bezpieczny dom, taki, jakiego chcemy – mówił Hołownia.

Nowy sondaż dla DoRzeczy.pl

W najnowszym sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl Zjednoczona Prawica uzyskała 36,9 proc. głosów. Koalicję Obywatelską wskazało 30,5 proc. respondentów. Na najniższym stopniu podium jest Trzecia Droga z poparciem na poziomie 9,4 proc. Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja (9,3 proc.) oraz Nowa Lewica (9,3 proc.). Chęć oddania głosu na Bezpartyjnych Samorządowców zadeklarowało 3,4 proc. badanych. Opcję "inni" wskazało 1,2 proc. ankietowanych. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 62 proc.

Powyższe wyniki w przeliczeniu na mandaty rozkładają się następująco: Zjednoczona Prawica – 202, Koalicja Obywatelska – 153, Trzecia Droga – 37, Konfederacja – 36, Nowa Lewica – 31 (ponadto, mniejszość niemiecka w Polsce – 1 mandat). Taki rozkład mandatów oznacza, że możliwa jest koalicja Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji – razem 238 posłów. Z kolei opozycja, gdyby siły połączyły Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Nowa Lewica, nie może rządzić, ponieważ ma 221 mandatów.

