Brexit listopadowy

Należę też do stosunkowo nielicznej grupy tych, którzy z racji osobistych śledzą dość uważnie politykę brytyjską. Z obu tych powodów szczególnie irytuje mnie spin: „Wielka Brytania, taka potężna, a tak fatalnie wyszła na brexicie, nie wolno nam powtórzyć jej błędu”. Szczególnie irytuje mnie, gdy powtarza to ktoś z mojej redakcji – jak zrobił to tydzień temu Łukasz Warzecha.