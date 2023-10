Izrael koncentruje siły. IDF podał przybliżoną liczbę zakładników

Przy granicy z Gazą Izrael gromadzi znaczące siły, w tym czołgi. Strona izraelska najprawdopodobniej szykuje się do przeprowadzenia inwazji lądowej na Strefę Gazy. W sobotnim orędziu premier Benjamin Netanjahu wygłosił orędzie, w którym zapowiedział, że obecna operacja sił zbrojnych Izraela przeciwko Hamasowi "to dopiero początek" wojny, a Hamas, choć "trzeba na to czasu", ostatecznie "zostanie zniszczony".

Zakładnicy Hamasu w Strefie Gazy

Olbrzymim wyzwaniem dla żołnierzy Izraela będzie przeprowadzenie operacji w taki sposób, aby uratować jak najwięcej zakładników. Niektórzy analitycy wojskowi spekulują, że w rzeczywistości zakładników może być więcej – nawet 150. Jak wskazują, na pewno nie są ulokowani w jednym miejscu. Należy też pamiętać, że w Gazie istnieje niezwykle rozbudowana sieć podziemna. Służby izraelskie próbują zidentyfikować, gdzie przebywają porwani.

Hamas zapowiedział, że bez ostrzeżenia zabije zakładnika za każdym razem, gdy Izrael zbombarduje cywilny palestyński dom.

Według najnowszych informacji w Strefie Gazy zginęło co najmniej 2200 Palestyńczyków, w tym ponad 600 dzieci. Tel Awiw podaje, że życie straciło 1300 Izraelczyków – w większości cywili zamordowanych w zeszłą sobotę, w pierwszym dniu eskalacji.

Trwa ewakuacja

Tymczasem trwa ewakuacja ludności z najbardziej zagrożonej atakiem części Strefy Gazy. Armia Izraela żąda od miliona ludzi ucieczki do godziny 16 (15 czasu polskiego).

Rzecznik izraelskiej armii kontradm. Daniel Hagari powiedział, że cywile z północy Strefy Gazy powinni ewakuować się na południe tego regionu poprzez korytarze ewakuacyjne w godz. 10-16 (9-15 czasu polskiego).

"Jeżeli troszczysz się o siebie i bliskich, udaj się – zgodnie z instrukcjami – na południe" – czytamy w wiadomości arabskojęzycznego rzecznika Sił Obronnych Izraela (IDF) w serwisie X.

Strona izraelska zapewniła, że cywile, którzy w wyznaczonych godzinach dwoma szlakami będą przemieszczać się na południe, będą bezpieczni.

Wcześniej, w piątek, Siły Obronne Izraela (IDF) wezwały ludność cywilną Strefy Gazy do ewakuacji do południowej części strefy w ciągu 24 godzin.

ONZ reaguje na ruch Izraela

ONZ stanowczo wskazuje, że działania Izraela są "niezgodne z prawem wojennym i podstawowymi zasadami człowieczeństwa".

Sekretarz generalny ONZ Stephane Dujarric powiedział, że przeprowadzenie ewakuacji jest "niemożliwe" bez doprowadzenia do "dewastujących konsekwencji humanitarnych".

Rzecz w tym, że ewakuacją objętych miałoby zostać ponad milion ludzi. W całej Strefie, mającej powierzchnie znacznie mniejszą niż Warszawa, mieszka ponad 2 miliony.

