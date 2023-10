PO będzie likwidować państwowe instytucje. Szczerba wskazał pierwsze z nich

PKW podała wyniki wyborów do Sejmu po przeliczeniu 100 proc. głosów. Po przeliczeniu tych wyników ma mandaty PiS będzie miało w Sejmie 194 miejsca, Koalicja Obywatelska obejmie 157 mandatów, Trzecia Droga, która zadebiutuje w parlamencie, wprowadzi do Sejmu 65 posłów, Nowa Lewica – 26, natomiast Konfederacja – 18.

Zgodnie z tradycją, to lider zwycięskiego ugrupowania otrzymywał od prezydenta misję stworzenia rządu. Prawo i Sprawiedliwość nie ma jednak wystarczającej liczy mandatów (także w koalicji z Konfederacją), aby stworzyć rząd. Pozostałe partie opozycyjne już zapowiedziały, że nie wejdą w koalicję z PiS-em.

PO chce likwidacji instytucji

Opozycja domaga się od prezydenta Dudy wskazania jednego z jej liderów i powierzenia mu misji utworzenia rządu. Tymczasem część polityków snuje już plany konkretnych działań. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podczas wtorkowej rozmowy na antenie radia TOK FM wskazał, jakie instytucje zostaną przez nowy rząd zlikwidowane jako pierwsze.

– To natychmiastowe rozwiązanie 16 instytucji, takich jak np. Fundusz Patriotyczny, który karmił Bąkiewicza. To Polska Fundacja Narodowa, która zajmowała się przepompowaniem środków ze spółek Skarbu Państwa do ludzi PiS. To również te wszystkie instytuty, w które stały się przechowalnią darmozjadów – stwierdził Szczerba.

Kolejną instytucją do likwidacji ma być Narodowy Instytut Wolności, który zdaniem posła "rozdaje pieniądze tylko swoim". Szczerba zapowiedział także konfiskatę majątków oraz "konieczność rozwiązywania umów na te wszystkie «wille plus»".

Polityk dodał, że oprócz rozliczenia PiS, najważniejszymi kwestiami, jakimi powinien zająć się nowy rząd, powinny być przywrócenie praworządności i odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

