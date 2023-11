"Nie do pomyślenia. Tak się nie robi". Buda zniesmaczony pomysłem opozycji

Po ponad dwóch tygodniach od wyborów na opozycji trwają rozmowy na temat podziału stanowisk w przyszłym rządzie. W mediach co chwila pojawiają się nowe doniesienia m.in. jaka partia obejmie poszczególne ministerstwa lub jaką funkcję będzie sprawował konkretny polityk. W tej chwili tylko jedna niewiadoma została ujawniona przez polityków Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy - kandydatem na premiera jest Donald Tusk.

W mediach pojawiła się także informacja, że opozycja poważnie rozważa możliwość rotacyjnego sprawowania funkcji marszałka Sejmu.

– To bardzo prawdopodobny scenariusz. Chcemy sięgnąć po dobre standardy, zresztą z demokracji zachodniej. W Parlamencie Europejskim takie rozwiązanie obowiązuje od wielu lat i myślę, że to jest ciekawe rozwiązanie (...) Z tym, że dopóki nie będzie cała ta układanka rządowa dopięta, to ostateczne decyzje cały czas są przed nami – stwierdził Marcin Kierwiński w programie "Graffiti” Polsat News.

Buda: Niepoważny pomysł

Przedłużające się rozmowy opozycji o stworzeniu rządu oraz pomysł rotacyjnego sprawowania funkcji marszałka Sejmu krytykuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Polityk PiS uważa, że wśród Polaków można zauważyć coraz większe poirytowanie zachowaniem opozycji.

– Oczekiwanie było jasne: jest konkretny podział, już wiadomo, co i jak. Natomiast dzisiaj kompletnie nie wiadomo jak, do tego stopnia, że już czegoś takiego w Polsce nigdy nie było: dzielenie się funkcją rok do roku, tzn. w związku z tym, że nie potrafią się porozumieć, to uznali, że rok będzie ktoś marszałkiem, za rok będzie ktoś inny. To jest coś nie do pomyślenia, podobnie jak wśród ministrów, to jest nieprawdopodobne – stwierdził w "Salonie Politycznym Trójki”.

Zdaniem ministra, rotacyjność funkcji marszałka będzie szkodziła budowaniu np. relacji w Europie i na świecie, ponieważ "okazuje się, że ktoś się spotka z jednym marszałkiem jednego roku, przyjedzie na rewizytę i tego człowieka już nie ma. Tak się nie robi polityki".

