Czas na przejrzystość

Funkcję tę sprawuje od 26 października, kiedy to swoją rezygnację ogłosił poprzedni gospodarz diecezji, bp Grzegorz Kaszak. Wizyta abp. Galbasa w katedrze sosnowieckiej miała symboliczny charakter. Metropolita katowicki postanowił pomodlić się przy grobie pierwszego biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego. Chodzi o powrót do źródeł Kościoła sosnowieckiego po skandalu, który rzucił cień na jego dobre imię. Mam na myśli oczywiście skandaliczny incydent, do którego doszło na terenie plebanii bazyliki Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.