"Uwaga! Ten tweet grozi więzieniem!". Zaskakujący wpis Ziobry

W piątek wieczorem prezes Suwerennej Polski udostępnił wpis na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter).

"Uwaga! Ten tweet grozi więzieniem! Pod żadnym pozorem go nie lajkujcie ani nie cytujcie! Skasujcie go, a jeszcze lepiej usuńcie w ogóle Twittera z telefonu! A teraz zakazana treść: »migranci zagrażają bezpieczeństwu Polaków…«. George Orwell był prorokiem!" – możemy przeczytać.

twitter

Tym samym minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro odniósł się do sprawy uchylenia immunitetów eurodeputowanym Zjednoczonej Prawicy.

Polscy europosłowie stracili immunitet

W czwartek Parlament Europejski poparł wniosek o uchylenie immunitetów Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu oraz Tomaszowi Porębie.

W przypadku Kempy za uchyleniem immunitetu było 378 europarlamentarzystów, a 130 przeciw. Odebranie immunitetu Mazurek poparło 392 europosłów, przy 134 głosach sprzeciwu. Za uchyleniem immunitetu Poręby opowiedziało się 388 eurodeputowanych, a 131 głosowało przeciw. W przypadku Jakiego głosowano wyłącznie przez podniesienie ręki, nie podano wyników imiennych.

Uwagę zwraca powód zdjęcia immunitetów. Chodzi bowiem o polubienie spotu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z kampanii samorządowej z 2018 r. O uchylenie immunitetów wnioskował do polskiego sądu założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł, zarzucając "nawoływanie do nienawiści".

– W tym nowym świecie jesteś dobry, jeżeli popierasz to nowe komunistyczne państwo europejskiej; jesteś zły, jeśli tego nie popierasz. A to, czy naprawdę jesteś dobrym czy złym człowiekiem, czy walczysz w słusznej sprawie czy nie, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Właśnie dlatego kryminalista może stać się tutaj dobrym człowiekiem, a osoby, które bronią interesów państwa polskiego, są złymi postaciami, dlatego, że sprzeciwiają się temu komunistycznemu projektowi – skomentował Jaki.

Czytaj też:

Kempa o utracie immunitetu: Nikt nie zapoznał się z aktami sprawyCzytaj też:

Prof. Legutko: Zakres wolności zmniejsza się, a szczególnie w instytucjach europejskich