Zełenski składa życzenia Polakom. "Nasze narody łączy wspólny cel"

Dziś 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości – symboliczny dzień, kiedy świętujemy odzyskanie przez Polskę wolności po 123 latach zaborów.

We wpisie na portalu X życzenia prezydentowi RP oraz Polakom złożył przywódca Ukrainy. "W imieniu narodu ukraińskiego składam najszczersze życzenia Prezydentowi Polski i całemu narodowi polskiemu z okazji Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Życzę, aby Wasza niepodległość była nienaruszalna i wieczna" – napisał Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy odniósł się do kwestii łączących oba kraje. "Nasze narody łączy wspólny cel i wartość wolności. Zawsze jak byliśmy po tej samej stronie, zmienialiśmy historię na lepszą i razem zwyciężaliśmy. Razem jesteśmy co najmniej dwukrotnie silniejsi! Ukraińcy nigdy nie stracą poczucia wdzięczności wobec Polski i zawsze będą doceniać pomoc Polaków w najtrudniejszym momencie rosyjskiej agresji. Naród polski pomógł Ukrainie przetrwać. Jestem wdzięczny za szacunek okazany wszystkim Ukraińcom, którym Polacy udzielili schronienia i otworzyli przed nimi swoje domy. Silne partnerstwo między naszymi narodami, na zawsze wolnymi, czyni nas i całą naszą Europę silniejszymi!Ukraina i Polska są zjednoczone wolnością i zawsze będą razem – w UE, NATO i we wszystkich decydujących momentach naszej wspólnej historii" – podkreśla polityk.

"Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Niepodległości, Polsko!" – kończy swój wpis Zełenski.

Życzenia przekazała także ukraińska pierwsza dama, Ołena Zełenska.

"To nie będzie już polskie państwo"

O niepodległości mówił w piątek wieczorem prezes PiS. W Warszawie zorganizowano Marsz Pamięci pod hasłem "Warto być Polakiem", który jest jednym z punktów połączonych społecznych obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej oraz Święta Niepodległości.

Uczestnicy marszu przeszli przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. – Dziś wigilia 105. rocznicy dnia, który Polska, Polacy uznali za dzień odzyskania niepodległości. To 105. rocznica momentu, w którym zaczęło się odradzać całkowicie polskie państwo, w którym rozpoczęła się walka o polskie granice – mówił Jarosław Kaczyński.

– W Unii Europejskiej jest plan, aby Polacy zamieszkiwali terytorium Rzeczypospolitej, ale to nie będzie już polskie państwo. To, co ma być przedmiotem dalszych obrad na forum unijnym, jest tak naprawdę likwidacją naszej niepodległości – stwierdził Kaczyński.

– My, Polacy, chcemy być wolni i niepodlegli. Nie chcemy być podporządkowani Niemcom. Nie możemy się zgodzić na realizację tych niemieckich planów. Nie możemy być pokoleniem, które skapituluje – wzywał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

– Czeka nas walka, ponieważ koalicja naszych przeciwników to partia zewnętrzna. Musimy walczyć i musimy tę walkę wygrać. Wolność, niepodległość i suwerenność jest na czele wartości politycznych i będziemy ich bronić za każdą cenę – zapewnił.

