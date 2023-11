Horała: Są większe szanse na powstanie CPK, niż rządu Morawieckiego

W poniedziałek wieczorem prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję formowania rządu. – Wierzę w to, że pan premier, tak jak mnie zapewniał, znajdzie większość, która poprze w Sejmie nową Radę Ministrów i będzie mógł w porozumieniu, już nie tylko w ramach Zjednoczonej Prawicy, ale w szerszym porozumieniu parlamentarnym, kontynuować rozwijanie Rzeczypospolitej – powiedziała głowa państwa.

Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller poinformował, że premier Morawiecki przedstawi skład nowej Rady Ministrów między 12. a 14. dniem od czasu otrzymania misji stworzenia rządu. Jednak politycy PiS przyznają, że przed Mateuszem Morawieckim niezwykle trudne zadanie.

"Większe szanse są na powstanie CPK"

Na antenie radia RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała był pytany, na co są większe szanse – powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) czy sformowanie rządu Mateusza Morawieckiego. – Oczywiście, że przy takiej alternatywie znacznie większe szanse są na powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Powstanie CPK bez horyzontu czasowego jest prawie pewne – odpowiedział polityk PiS.

– Nawet gdyby obecna władza miała zablokować CPK, to ta władza kiedyś się zmieni i przyjdzie taka, która będzie zwracała uwagę na interesy polskie, bo potrzeby transportowe tak szybko się nie zmieniają – przekonywał Horała.

Horała: To nie jest pytanie do mnie

Polityk PiS został także zapytany, czy – jego zdaniem – Jarosław Kaczyński wie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory. – To nie jest pytanie do mnie, tylko do Jarosława Kaczyńskiego. Nie miałem okazji rozmawiać z nim w ostatnich tygodniach – odparł Marcin Horała.

– Nigdy żadna partia polityczna w Polsce po 1989 r. nie zdobyła takiego poparcia jak Prawo i Sprawiedliwość w tych wyborach, z wyjątkiem Prawa i Sprawiedliwości w 2019 r. – zauważył.

Czytaj też:

Müller: Między 12. a 14. dniem przedstawimy skład Rady MinistrówCzytaj też:

PiS bez wicemarszałków w parlamencie. Fogiel komentuje