"Jak edukować społeczeństwo niemieckie o zbrodniach niemieckich w Polsce?". Międzynarodowa konferencja w Berlinie

Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Patria Nostra z Olsztyna we współpracy z Touro University Berlin. Działania zostały finansowane z budżetu państwa w ramach konkursu ministra spraw zagranicznych "Dyplomacja Publiczna 2023".

Celem wydarzenia była odpowiedź na pytanie: "Jak edukować?". "Wiedza o II wojnie światowej wśród młodych (i nie tylko młodych) Niemców jest bardziej niż nikła. Dlatego do współpracy zaprosiliśmy niemieckich naukowców, historyków, polityków czy organizatorów wystaw tematycznych w muzeach oraz organizatorów wycieczek młodzieży do miejsc pamięci w Polsce. W trakcie konferencji zostały więc przedstawione przykłady wiodących i najlepszych praktyk niemieckiej edukacji historyczno-politycznej na temat zbrodni popełnionych w okupowanej Polsce" – możemy przeczytać w komunikacie.

Pamięć o ofiarach

Konferencję otworzyła Jane Williams-Boock, rektor Touro University Berlin. Następnie wygłoszone zostało przywitanie mec. Lecha Obary, prezesa Stowarzyszenia Patria Nostra, w którym podkreślono, że "wspólnie realizowane programy stanowią jeden wielki projekt, który nazywamy »prawem do prawdy« i »obowiązkiem pamięci o ofiarach«".

– Cieszę się, że kolejny raz mogliśmy gościć w Touro University, bo to oznacza, że programy edukacyjne stanowią doskonały punkt wyjścia do porozumienia między naszymi narodami i do nawiązywania głębszych relacji. Udowadniamy to od pięciu lat, bo właśnie w listopadzie 2018 r. podjęliśmy współpracę. Przez ten czas zorganizowaliśmy kilka konferencji, spotykaliśmy się na wizytach studyjnych w Polsce i Niemczech, wydawaliśmy książki i broszury. Liczymy na dalszą, tak owocną jak do tej pory współpracę – skomentował mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra.

Oficjalną część zakończył ambasador RP w Berlinie Dariusz Pawłoś. "Serdecznie dziękujemy rektor Touro University Berlin Jane Williams-Boock oraz Stowarzyszeniu Patria Nostra za niezwykle ważną konferencję naukową: »Jak można edukować społeczeństwo niemieckie o niemieckich zbrodniach w Polsce podczas II wojny światowej?«. Nie możemy się doczekać kolejnych wspólnych projektów" – napisał polski dyplomata na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter).

Na zakończenie konferencji odbył się pokaz filmu "Kamerdyner" (w języku angielskim) oraz dyskusja młodzieży uniwersyteckiej ze scenarzystą Markiem Klatem, która dotyczyła m.in. mniejszości kaszubskiej w debacie historycznej.

