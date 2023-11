Morawiecki: Marszałek Hołownia ma okazję, by udowodnić, że ma talent

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zaapelował do marszałka Sejmu o priorytetowe zajęcie się trzema ważnymi dla Polaków kwestiami: przedłużeniem wakacji kredytowych, zamrożeniem cen energii i przedłużeniem zerowego VAT-u na żywność.

– Drogi premierze Mateuszu Morawiecki, zero procent VAT na żywność – możesz to zrobić jednym rozporządzeniem ministra finansów, a więc, jeżeli teraz pytasz mnie, dlaczego ja nie robię zerowego VAT-u na żywność, odpowiadam: bo ty jesteś premierem, bo to jest w twojej gestii – odpowiedział Szymon Hołownia na piątkowej konferencji prasowej w Białymstoku.

Morawiecki do Hołowni: Decyzja należy do pana

Mateusz Morawiecki opublikował post, w którym bezpośrednio zwrócił się do lidera Polski 2050. "Pan marszałek Szymon Hołownia ma okazję, by przed milionami Polaków udowodnić, że ma talent. Tym razem odpowiedzialnego, politycznego lidera, a nie tylko konferansjera" – napisał premier na portalu społecznościowym Facebook. Polityk nawiązał do telewizyjnego programu, którego Hołownia był w przeszłości współprowadzącym.

Jak wskazał Morawiecki, polska scena polityczna jest inna niż przed 15 października, ale "interesy Polski i obawy polskich rodzin pozostały te same". "A my w Sejmie, a jest nas przecież 460, od marszałka po szeregowego posła debiutanta, mamy obowiązek ciężko pracować, by te obawy rozwiać, a problemy – rozwiązać" – stwierdził.

Premier przypomniał, że są trzy gotowe ustawy: o zerowym podatku VAT na żywność, wakacjach kredytowych oraz zamrożeniu cen prądu. "Dlaczego nie mogą czekać i nie wszystko zależy od rządu, jak twierdzi opozycja? Już tłumaczę. To przedstawiciel opozycji jest marszałkiem i decyduje o tym, czy trafią one pod obrady, czy do »zamrażarki«. Tej samej zamrażarki, którą przedstawiciele opozycji obiecali przecież zlikwidować. Jeżeli ustawy o zamrożeniu cen prądu i zerowym podatku VAT na żywność nie zdążą zostać przyjęte jeszcze w tym roku – winny podwyżek w 2024 będzie ten, kto nie dopuścił do głosowania. Decyzja o wakacjach kredytowych również wymaga ustawy, nie rozporządzenia" – możemy przeczytać.

"Panie marszałku, decyzja należy do pana. Proszę wziąć pod uwagę interes polskich rodzin. Głosujemy? Ja jestem na TAK. Proszę nie wciskać »X« Polakom" – dodał Mateusz Morawiecki.

