Ustawa o związkach partnerskich. "Powinniśmy ten proces zamknąć"

W piątek w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News Krzysztof Gawkowski został zapytany o kwestię ustawy o związkach partnerskich. – Wierzę, że jesteśmy w stanie wprowadzić związki partnerskie jeszcze w tej kadencji Sejmu – oświadczył poseł klubu parlamentarnego Lewicy.

– To jest kwestia umowy z partnerami, z którymi siedzieliśmy przy stole. (...) Jak pyta pan mnie, czy Lewica będzie lobbowała za związkami partnerskimi, żeby były w tej kadencji, to tak, zrobimy wszystko. Wierzę, że związki partnerskie w tej kadencji zostaną przegłosowane. Rozmawiałem z Szymonem Hołownią, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Donaldem Tuskiem. Oni mówią wprost, że powinniśmy ten proces w ciągu tych czterech lat w jakieś kategorii zamknąć. I nie jest to tak, jak było z aborcją, że było twarde "nie" – powiedział Krzysztof Gawkowski.

Kiedy powołanie nowego rządu?

Prezydent Andrzej Duda, który przebywa na szczycie klimatycznym w Dubaju, został zapytany na konferencji prasowej o to, kiedy spodziewa się zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska, który jest kandydatem na premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy.

– Nie będę przeciągał i nie będę tego opóźniał. Są ku temu odpowiednie przede wszystkim terminy konstytucyjne. Proszę zwrócić uwagę, że wręczyłem choćby tekę premierowi Morawieckiemu do formowania nowego rządu, jako przedstawicielowi ugrupowania, które wygrało wybory parlamentarne, natychmiast po złożeniu przez niego dymisji. Dosłownie w tym samym momencie – oznajmił prezydent. – Nie przeciągałem tego, tak jak obiecałem. Będę to robił spokojnie, zgodnie ze zwyczajem u nas obowiązującym, parlamentarnym, wyborczym i politycznym. Zgodnie z zapisami naszej konstytucji, także zgodnie z pewnymi ustaleniami, które realizujemy w ramach naszych zobowiązań i polityki międzynarodowej – dodał.

