"Wszystko jest gotowe". Jednoznaczne głosy z otoczenia Tuska

W poniedziałek o godzinie 10.00 premier Mateusz Morawiecki przedstawi expose i zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na 15.00.

Według wszelkich przewidywań gabinet Morawieckiego nie otrzyma wymaganej liczby głosów, aby móc się utrzymać. Wtedy uruchomiony zostanie tzw. drugi krok konstytucyjny. To izba niższa parlamentu wskaże kandydata na premiera. Będzie nim Donald Tusk, którego popiera sejmowa większość.

We wtorek o 9:00, Tusk przedstawi program działania Rady Ministrów oraz skład swojego gabinetu wraz z wnioskiem w sprawie wyboru nowego rządu. Następnie odbędzie się debata. Głosowanie zaplanowano na 15:00.

Arłukowicz: Wszystko jest gotowe

Jak zapewnił w piątek poseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, wszystko jest już gotowe na głosowanie w sprawie wotum zaufania dla Donalda Tuska. Koalicja porozumiała się w sprawie wszystkich rządowych stanowisk. Arłukowicz przyznał, że sam czeka na zaprzysiężenie nowego rządu "z dużą niecierpliwością i z pełnym przejęciem".

– Kandydaci na ministrów w tej chwili przygotowują się do pierwszych decyzji, to nie będą łatwe rządy. To jest trudna sytuacja po pierwsze ze względu na stan państwa, instytucji państwowych. Po drugie, że jest to dość duża koalicja – powiedział na antenie RMF FM.

Poseł wskazał, że jednymi z priorytetowych zadań dla nowego rządu będzie powołanie, a następnie praca w sejmowych komisjach śledczych. Przypomnijmy, że jak dotąd powołano jedną taką komisję, która zbada organizację wyborów kopertowych z 2020 roku. Arłukowicz przyznał, że "tych komisji śledczych chciałoby się powołać wiele".

– W mojej ocenie powinno być ich sporo. Z drugiej strony moje doświadczenie polityczne mówi, że jeśli tych komisji będzie zbyt dużo, to one będą traciły na efektywności. Na razie chcemy wyjaśnić pilnie sprawę wyborów kopertowych, na pewno spraw do wyjaśnienia jest bardzo wiele. Z mojego zakresu zainteresowań to respiratory, maseczki, to jak narażono lekarzy na zakażenie [podczas pandemii – przyp. red.] – powiedział.

Czytaj też:

Awantura w programie TVN24. Politykowi PiS wyłączono mikrofonCzytaj też:

Arłukowicz do Dudy: To się nie uda, panie prezydencie