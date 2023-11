Arłukowicz do Dudy: To się nie uda, panie prezydencie

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o desygnowaniu Mateusza Morawieckiego na premiera, co nie może dziwić, jest szeroko komentowana. Politycy opozycji wskazują, że ruch Dudy to ukłon w stronę Prawa i Sprawiedliwości dający mu czas na podjęcie jeszcze kilku bądź kilkunastu decyzji. W mediach spekuluje się, że chodzi przede wszystkim o wybór szefa Komisji Nadzoru Finansowego.

– Nie mnie oceniać, co tam sobie pan prezydent planuje. Ja mogę powiedzieć, co ja widzę w przyszłości pana prezydenta i nic dobrego nie widzę – komentuje Bartosz Arłukowicz. – Ja nie widzę specjalnej przestrzeni dla dalszej drogi politycznej pana prezydenta w różnych instytucjach czy strukturach międzynarodowych. Pracuję w nich od kilku dobrych lat i wiem, jacy politycy tam trafiają. To muszą być politycy kompromisu, politycy wydyskutowani, politycy, którzy potrafią budować dookoła siebie zaplecze. Pan prezydent nie należy do takich osób – powiedział Bartosz Arłukowicz.

Arłukowicz: Oczekuję od prezydenta powagi

W dalszej części programu polityk stwierdził, że oczekuje od prezydenta "powagi i takiej propaństwowości". – Obywatele w niezwykłej frekwencji, w milionach ludzi, podjęli decyzję, stojąc godzinami, czasem do 2,3 w nocy o tym, że dają swoją większość, zaufanie i władzę opozycji – stwierdził Arłukowicz.

– Prezydent, który się w to wszystko wpisuje, daje misję, która jest mission impossible. To jest misja nie do zrobienia. Czyli prezydent świadomie podejmuje decyzję o mianowaniu na kandydata na premiera Morawieckiego i wie, że tej większości nie będzie. To powstaje pytanie, dlaczego to robi. To odpowiedź na to może być różna. Bo mu ktoś kazał. Bo może chce zmienić szyki opozycji, co się nie uda panie prezydencie, nie ma takiej opcji, żeby te wszystkie propozycje zburzyły szyk koalicji, która władzę w Polsce będzie przejmowała – mówił dalej.

