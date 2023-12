KO chwali się... programem PiS. Internauci mają używanie

Program 500 plus skierowany jest do rodzin, które posiadają co najmniej jedno dziecko. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od osiąganych dochodów przez rodzinę. Prawo do świadczenia jest ustalane na rok, od 1 czerwca do 31 maja.

Od 2024 r. świadczenie 500 plus ma zostać zwaloryzowane o 300 zł i wypłacane w formie świadczenia 800 plus. Odchodzący rząd Mateusza Morawieckiego zapewnia, że środki na ten cel zostały zabezpieczone i będą wypłacone.

KO chwali się programem PiS

Tymczasem na profilu Koalicji Obywatelskiej na portalu X pojawił się niecodzienny komunikat. Partia zamieściła grafikę, na której chwali się, że od początku 2024 roku polskim rodzinom będzie wypłacane świadczenie 800 plus.

"Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+! I to jest konkret! 🤍❤️" – czytamy w krótkim wpisie. Ten komunikat wzbudził spore zainteresowanie internautów. Szczególnie politycy PiS nie szczędzą złośliwości pod adresem KO.

"Zaraz jeszcze sukcesem PO okaże się walka z mafiami VATowskimi, więcej niż podwojenie budżetu państwa, obniżka podatku PIT z 18% do 12%, kwota wolna w wysokości 30 tysięcy, zerowy PIT dla młodych, obniżenie wieku emerytalnego, tarcze pomocowe, 13 i 14 emerytura, rekordowe środki dla samorządów na inwestycje i wiele innych. Tak to konkrety, ale w wykonaniu @pisorgpl. Czekamy na realizację Waszych obietnic. Na sto dni wiele ich zapowiedzieliście" – napisał rzecznik rządu Piotr Muller.

"Nie dość że własnych "konkretów" nie chcecie realizować, to jeszcze przypisujecie sobie nasze rozwiązania. Przy okazji, dzięki za przypomnienie, że rząd PiS potrafił zagospodarować środki dla polskich rodzin, a nie lobbystów" – stwierdził Jarosław Sellin.

"Szykuje się rebranding pikników 800+ Jak oni wstydu nie mają" – stwierdził Witold Tumanowicz z Konfederacji.

Podobnie uważa Robert Gontarz z PiS. "W bezczelności nie mają sobie równych" – stwierdził.

