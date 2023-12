"Moja deklaracja byłaby taka". Petru: Można nawet wypożyczyć posła Konfederacji

Lewica chce odwołania Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Argumentuje to tym, że rzekomo nie zareagował on odpowiednio na incydent z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Poparcie wniosku Lewicy zapowiedziało PiS.

Po usunięciu Grzegorza Brauna z partii, Konfederacja najprawdopodobniej straciłaby łącznie czterech posłów (z Konfederacji Korony Polskiej, której Braun jest szefem), a więc nie mogłaby już tworzyć klubu.

Petru apeluje do Konfederacji

– Moja deklaracja byłaby taka: jak wyrzucicie Grzegorza Brauna, to nie stracicie wicemarszałka. Można nawet wypożyczyć posła Konfederacji – powiedział w rozmowie z RMF FM Ryszard Petru z Polski 2050. Polityk nie chciał jednak zadeklarować, że to on byłby w stanie wejść do klubu Konfederacji.

– Niech Braun będzie indywiduum, które łazi w Sejmie na boku, a najlepiej byłoby go pozbawić mandatu – ocenił Petru. – Ja w kampanii wyborczej przestrzegałem przed antysemickimi elementami w Konfederacji. Teraz ta bardziej rozsądna część Konfederacji ma szansę pozbyć się Brauna – mówił.

– Uważam, że elektorat Konfederacji jest elektoratem, o który trzeba dbać. Uważam, że jest on do przejęcia. W związku z czym, jestem jak najbardziej za współpracą w konkretnych przypadkach. Ale nie widzę takiej możliwości, jeżeli pan poseł Braun będzie posłem Konfederacji. Bo po prostu trzeba tutaj zrobić kordon sanitarny – tłumaczył Ryszard Petru.

Skandal w Sejmie

We wtorek Grzegorz Braun za pomocą gaśnicy zgasił świece chanukowe w Sejmie. W reakcji na incydent marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył posła Konfederacji z posiedzenia, a do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Ponadto decyzją prezydium Sejmu Braunowi zostanie odebrana połowa uposażenia za trzy miesiące i całość diety za pół roku pracy poselskiej.

Konfederacja ukarała Grzegorza Brauna zawieszeniem w prawach członka klubu poselskiego oraz zakazem wystąpień z mównicy sejmowej.

